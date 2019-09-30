الرقب: قطر فتحت مجال لإسرائيل للتسريب فى منطقة الخليج العربى

أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعتي القدس والأقصى، أن استضافة قطر للاعبين إسرائيليين على أرضها ليس بالمرة الأولى فقد سبق واستضافت لاعبين إسرائيلين لأكثر من مرة، وهذه المرة لديها مبرر استضافتها لمونديال ٢٠٢٠ وبالتالي عدم مقدرتها على منع أي لاعب حتى لو كان إسرائيلي أو حتى جندي من جنود الاحتلال.



وأضاف "الرقب"، فى تصريحات لـ"الدستور": "أننا لا نستطيع أن ننسى أن قطر أول دولة فتحت لإسرائيل مكتب تجاري على أرضها واستضافة قيادات الاحتلال في ظل مقاطعة عربية كاملة للاحتلال وفتحت مجال للاحتلال للتسريب في منطقة الخليج العربي".