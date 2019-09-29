قرر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم الأحد، إحالة جدة الطفلة جنة ضحية التعذيب للمحاكمة العاجلة.





وقالت النيابة العامة في بيان: "أمر النائب العام وقالت النيابة العامة في بيان: "أمر النائب العام

إحالة المتهمة صفاء عبدالفتاح عبداللطيف، إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنايات؛ لضربها وتعذيبها لحفيدتيها الطفلتين جنة محمد سمير- ذات الخمس سنوات، وأماني محمد سمير - ذات الست سنوات، وإحداثها إصابات بهما أدت إلى وفاتهما".

وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا من مستشفى شربين العام، بوصول الطفلة جنة محمد سمير إلى المستشفى، مصابة بإصابات بأنحاء مختلفة من جسدها، وحروق بمواضع عفتها، فبادرت بالانتقال إلى المستشفى وسؤال الطفلة - قبل وفاتها - والتي قررت بقيام جدتها المتهمة بالتعدي عليها، وإحداث إصاباتها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن انفصال والدي الطفلتين، وتولي جدتهما المتهمة حضانتهما؛ لفقدان والدتهما الإبصار، واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الطفلتين، وشهوډ للواقعة، أكدوا جميعهم حقيقة دأب المتهمة التعدي على الطفلتين المجني عليهما بالضرب والحرق، بينما أوضحت الطفلة "أماني" أن الاعتداء عليها جرى بأدوات صلبة.

وانتدبت النيابة العامة الأطباء المختصين بمصلحة الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليها، ولتوقيع الكشف الطبي على شقيقتها أماني، وأكدت تقاريرهم إصابة الأولى بحروق نارية من الدرجات الثلاث بالظهر وبمناطق عفتها، وكدمات ملتفة حول کاحلها الأيمن ورسخها نتيجة تقييدها بقوة، وأن تلك الإصابات جرت خلال فترات زمنية متابعة تؤكد الاعتياد والتكرار بقصد التعذيب.

وأشار التقرير إلى أن وفاة "جنة" تعزى إلى تلك الإصابات ومضاعفاتها التي أدت إلى فشل في وظائف جسمها الحيوية، وانتهى بهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية أدت إلى وفاتها، بينما ثبت للأطباء المختصين بالطب الشرعي، إصابة الطفلة الثانية بحروق نارية من الدرجتين الأولى والثانية بمواضع عفتها، وكدمات بأنحاء مختلفة من جسدها، وأكدوا أن تلك الإصابات حدثت نتيجة التعدي عليها بأدوات صلبة وهو ما وافق ما قررت به المجني عليها.

واعترفت المتهمة "جدة جنة" بضربها وحرقها لحفيدتيها باستخدام أدوات صلبة، وادعت أن ذلك الإيذاء البدني لهما كان لتربيتهما.

وأمرت النيابة العامة بإيداع الطفلة أماني محمد سمير، في دار رعاية اجتماعية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي؛ لتوفير بيئة ملائمة لها من النواحي الصحية والنفسية.

وحققت النيابة العامة فيما أثير بشأن وقوع اعتداء جنسي على الطفلتين، ونفت التحقيقات صحة ما أثير، إذ أكدت تقارير مصلحة الطب الشرعي خلو جسد الطفلتين، مما يشير إلى تعرض أيهما لأي اعتداءات جنسية.

وتناشد النيابة العامة المواطنين بالتدقيق في كل ما ينشر، وعدم تداول أخبار دون التأكد من صحتها، لما لذلك من ضرر على السلم العام.