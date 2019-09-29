وزير كويتي يدعو الأسرة الأميرية لطرح شركاتها للتداول بالبورصة

قال وزير كويتي إن شركات الأسرة الأميرية في البلاد يجب أن يتم تشجيعها من أجل بيع أسهم في سوق الأسهم الوليدة التي تحاول اجتذاب استثمارات أجنبية في محاولة للتوسع.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج اليوم، قال وزير التجارة والصناعة خالد الردهان في مقابلة إننا "نعتقد أن لدينا القوة، والمعرفة، وكل الفرص لأن نصبح محورا تجاريا"، مضيفا "نحن نحاول تحسين بيئتنا التجارية ليس بالنسبة للأجانب فحسب بل وللكويتيين أيضا".

وذكر الردهان أن الكويت تعمل من أجل مساعدة البورصة على النمو، مروجا لعمليات اكتتاب مرتقبة، باعتبارها برنامجا تنمويا "طموحا للغاية" من جانب هيئة أسواق المال التي تركز على تيسير الدخول للمستثمرين الأجانب وكذلك انتفاء القيود على ملكية الأجانب.

وذكرت بلومبرج أن هيئة أسواق المال ستبدأ طرح عام لحصتها البالغة 50 بالمئة في بورصة الكويت الشهر المقبل، ما يجعلها ثاني بورصة تداول عامة في الخليج بعد دبي. ووفقا للردهان، "سيحسن ذلك من صورتها بشكل أكبر ويزيد من قدرتها على المنافسة".

وأضافت بلومبرج أن مؤسسة مورجان ستانلى كابيتال إنترناشونال "إم إس سي آي" ستضيف الكويت على مؤشرها الرئيسي للبورصات في الأسواق الصاعدة في يونيو عام 2020، بمجرد أن تتحسن بعض آليات التداول، في عملية تحديث توقع مستثمرون أن تؤدى إلى تدفقات بمليارات الدولارات.