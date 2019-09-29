التحقيق مع 4 متهمين بغسيل 40 مليون جنيه في أعمال غير مشروعة

حققت نيابة الشئون المالية والتجارية، مع 4 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا منظمًا، قام بغسل قرابة 40 مليون جنيه في أعمال غير مشروعة.



وكشفت التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، بأن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمواد المخدرة؛ لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا في الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.



وتابعت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أي منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 40 مليون جنيه.