غدا.. الإعلان عن تأسيس "اتحاد الزراعيين الأفارقة"

تعقد نقابة الزراعيين، حلقة نقاشية، غدًا الاثنين، للإعلان عن تأسيس اتحاد الزراعيين الأفارقة، بحضور ممثلي سفارات الدول الإفريقية لدي جمهورية مصر العربية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وكبار المهتمين بالقطاع الزراعي بمصر، وبرعاية مجموعة شركات شوري الشركة الرائدة في تنمية الموارد الزراعية علي مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا.



ويهدف الاتحاد إلى تحقيق تعاون وتكامل زراعي بين الدول الأفريقية، والاستفادة من الطاقات والإمكانيات الزراعية الموجودة في كل دولة، مشيرا إلى أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، وكذلك تنشيط عمليات التبادل التجاري بين دول القارة، الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية على الناتج المحلي لكافة دول القارة.

