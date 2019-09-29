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تكنولوجيا

موعد وقف دعم "واتس اب" لهواتف نظام تشغيل لأندرويد وiOS

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 11:06 م
واتس اب
واتس اب
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قرر شركة واتساب WhatsApp وقف الدعم النهائي لبعض الهواتف الذكية القديمة والتي تعمل على منصات أندرويد Android وiOS ابتداء من 1 فبراير٢٠٢٠.

وبحسب موقع business today، ذكرت واتساب أنها ستوقف الدعم عن تلك الأجهزة لأنها لا تخطط للتطوير لهذه المنصات، حيث لن يتمكن المستخدمون من إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من الحسابات الحالية.

وأوضحت واتساب أن جميع هواتف أندرويد التي تعمل بنظام تشغيل 2.3.7 وهواتف آيفون التي تعمل بنظام iOS 7 لن تدعم واتساب في فبراير من العام المقبل.

وذكرت واتساب أيضًا أن التطبيق لن يكون متاحا في متجر مايكروسوفت Microsoft بعد 1 يوليومن عام 2019.

وقالت واتساب إن "القرار لن يؤثر على العديد من المستخدمين، ولن يتأثر سوى أولئك الأشخاص الذين ما زالوا يستخدمون هواتف أندرويد وآيفون القديمة وعددهم قليل جدا".

يعود السبب في ذلك إلى قيام واتساب بإضافة ميزات جديدة، وتتطلب بعض هذه الميزات هواتف قوية وإصدارات حديثة من أنظمة Android وiOS أحدث.

وتشمل الميزات الجديدة تشغيل مقاطع الفيديو مباشرة داخل نافذة الدردشة، وتوثيق الحساب ببصمة الإصبع، وغير ذلك من المميزات.

يذكر أن شركة واتساب تعاونت مؤخرا مع الشرطة البريطانية لمشاركة رسائل المستخدمين المشفرة مع الشرطة وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.

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