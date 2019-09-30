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عالم

تقرير يكشف شبكة تركيا السرية لتقويض "الناتو" والتعاون مع الإرهابيين

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 02:28 ص
أردوغان
أردوغان
إسراء صلاح الدين
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كشف موقع "نورديك مونيتور" السويدي، عن شبكة سرية تقودها تركيا لتقويض هيكل حلف شمال الأطلسي "الناتو" من الداخل.

وقال الموقع إن حملات وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت التي يديرها شركاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تؤوي المشاعر المناهضة للناتو والغرب وتصور حلف الناتو وحلفائه كأعداء مصممون على إيذاء تركيا، تم تحديد المجموعة الأكثر وحشية بين مختلف الكيانات التي تم تنسيقها من قبل أردوغان ومكتبه باسم مجموعة البجع.

وأوضح أن "أردوغان" قام بزيارة إلى مقر مجموعته "القزم بيليكان"، التي ترتبط بصهره ووزير الخزانة والمالية بيرات البيرق، وجاءت الزيارة التي تمت في 3 أغسطس الماضي بعد تصريحات من الولايات المتحدة وبريطانيا كشفت أن حلفاء تركيا في حلف شمال الأطلسي قد قرروا إنشاء جيوش إلكترونية لمحاربة الخصوم الأجانب.

وأضاف أن تمثل التطورات الأخيرة، في يوليو 2019، نقطة تحول للتخطيط الاستراتيجي العسكري الغربي، وكشف مسؤولون من الولايات المتحدة وبريطانيا أنهم أطلقوا فرقًا عسكرية استخباراتية جديدة لمواجهة النشاط الروسي الخبيث والتهديدات من الجماعات الإرهابية المتطورة تقنيًا تنظيم داعش.

وأوضح أنه من الواضح أن المتصيدون من حزب "أردوغان" سيكونون أيضًا تحت مراقبة هذه الشبكات التابعة للغرب بسبب صلاتها مع بعض الجماعات الإرهابية.

وكان وجود "أردوغان" في البوسفور جلوبال، الوجه العام لمجموعة بيليكان، علامة على دعمه للمجموعة المتشددة، والتي استفادت بانتظام من الخطاب المعادي لأمريكا والناتو لحمايتها. خلال الاجتماع، تم إطلاعه على الأنشطة الدولية لمترجمي الإنترنت، بالإضافة إلى مشاريعهم، التي تخدم فيها وسائل التواصل الاجتماعي وظائف معينة في النظام بهدف حماية حكم أردوغان الإسلامي الاستبدادي، ونشر معلومات كاذبة، وتشجيع الدعاية المعادية للغرب وتخفيف حدة الانشقاق.

وأوضحت أنه بالإضافة إلى المجموعة المتشددة، التي أصبحت جزءًا مهمًا من المتصيدون من حزب العدالة والتنمية والجو السياسي الحالي في تركيا، يتراوح أعضاء حزب العدالة والتنمية من وزير الصناعة والتجارة مصطفى فارانك إلى أتباع رجل الدين الجهادي المناهض للسامية نورتين يلديز.

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