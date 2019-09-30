فيديو.. "بشرى" تكشف كواليس حضور محمد رمضان مهرجان الجونة السينمائى

كشفت الفنانة بشري، تفاصيل كواليس حضور الفنان محمد رمضان لمهرجان الجونة السينمائي، مؤكدة أن "الأسطورة" كان يدعم المهرجان منذ الدورة الأولى، لافتة إلى أن عدم حضوره الدورات الماضية كان بسبب انشغاله في تصوير أعماله.



وأضافت "بشرى"، خلال لقائها مع "الدستور"، أنها تحب محمد رمضان للغاية وتجمعهما صداقة، مشيرة إلى أن ما حدث بينهما بلأغاني هو يسمى "دس تراك" ويحدث في كل مكان في العالم؛ بل ويتجاوز أحيانًا الحد المطلوب وهو يفهم جيدًا ذلك وبعض الناس تخيلت أن هناك خلاف وهو ليس حقيقي، ومحمد رمضان فنان زكي ويعرف طريقة ومشواره جيدًا.



وأوضحت "بشرى" أن فيلم "الفارس والأميرة" الذي يعرض في الورة الثالثة من مهرجان الجونة استغرق إنتاجه 20 عامًا، وهو أول فيلم أنيميشن مصري وسعداء بعرض الفيلم في المهرجان وهو للسيناريست بشير الديك وبطولة النجم محمد هنيدي، لافتة إلى أن الدورة الثالثة شهدت حضور نجوم كثيرين لكن إدارة المهرجان وزعت تواجد النجوم طوال فترة المهرجان بالتوالي؛ لأن مدينة الجونة لا تستوعب تواجد كل النجوم في وقت واحد.