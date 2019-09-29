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حوادث

تجديد حبس قتلة سائق المعصرة بسبب معاكسة فتاة

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 10:45 م
جريدة الدستور
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان استمرار حبس المتهمين بقتل سائق توك توك بسبب معاكسته فتاة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كان قسم شرطة المعصرة تلقي إخطارا مفاده استقبال مستشفى القصر العيني سائق "توك توك" توفى إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر والكتف.

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال سير المتوفى بالدراجة البخارية " قيادته" بشارع توتنجى حدائق حلوان ـ دائرة القسم وبصحبته عاطل (مصاب بجرح سطحي بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم) حدثت مشادة كلامية بينهما وبين 3 آخرين بحوزة أحدهم سلاح أبيض "سكين" بينهم مصاب بسبب قيام المجني عليهما بمعاكسة إحدى الفتيات والتعدي عليها بالضرب أثناء سيرها بمحل الواقعة.

وحال معاتبة سالفي الذكر لهما حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتوفي على أحد المتهمين بالضرب بـ"سكين" كانت بحوزته محدثا إصابته، على إثر ذلك قام المتهمين باستخلاص السلاح الأبيض من المتوفي وتعدي الأول عليه به محدثا إصابته التي أودت بحياته.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم بإشراف العميد محمد الشرقاوي رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة من ضبطهم وبحوزتهم السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، واعترفوا بارتكاب الواقعة.

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