بعد غياب 9 أعوام.. هشام عباس يطرح "عامل ضجة"

تستعد شركة "مزيكا"، لطرح ألبوم الفنان هشام عباس "عامل ضجة"، غدا الاثنين، عبر قناتها على موقع "يوتيوب".



يأتي ألبوم عباس الجديد بعد غياب دام 9 سنوات عن إصدار الألبومات الغنائية منذ آخر ألبوماته "ماتبطليش"، والذي أنتجته شركة "روتانا" عام 2009، مقررا هذا العام العودة إلى الساحة بإصدار ألبوم جديد خلال موسم صيف 2019.



ويضم الألبوم 16 أغنية متنوعة ما بين الدراما والرومانسي والمقسوم والحزين ويقدمها بشكل مختلف عن ألبوماته السابقة، وتعاون مع الشعراء: "أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، وعزيز الشافعي، وشادي نور، وكيرو راجي"، ومن الملحنين: "عزيز الشافعي، وياسر نور، ومدين، وبلال سرور، ومعتز أمين"، والموزعين: "توما، ووسام عبد المنعم، وهاني ربيع، وسيرجيو".