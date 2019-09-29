الأحد 29 سبتمبر 2019 الموافق 30 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

"قد تصل للإعدام".. تعرّف على العقوبة المتوقعة لجدة الطفلة "جنة"

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 10:42 م
الطفلة جنة
الطفلة "جنة"
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال صبري عثمان، مدير عام خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إنهم أبلغوا النيابة العامة لاستكمال التحقيقات حول وفاة الطفلة جنة، باعتبارها جريمة قتل مع سبق الإصرار، موضحًا أن عقوبتها تصل للإعدام.

وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء DMC": "هذه أقل عقوبة للسيدة، وكي تكون ردعًا لوقف العنف ضد الأطفال".

قبل أيام عندما تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، بلاغًا من مستشفى شرين العام يفيد بوصول طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، وتقيم في قرية بساط الدين، مصابة بحروق في أماكن حساسة بجسدها وكدمات وتورم شديد بالقدم، وتم نقلها لمستشفى المنصورة الدولي.

كشفت تحقيقات أجهزة الأمن أن الطفلة وشقيقتها تقيمان عند جدتهما لوالدتهما بحكم قضائي بعد انفصال والديهما الكفيفين، وقامت جدتها بالتعدي عليها بالضرب والحرق في أماكن حساسة بجسدها عقابا لها على تبولها اللإرادي.

وكشفت معاينة مفتش الصحة إصابة الطفلة بحروق في جسدها إثر تسخين آلة حادة، كما تبين أن الحروق طالت أماكن حساسة بجسدها وظهرها ومنطقة الحوض، فضلا عن إصابة الساق اليسرى بتورم وغرغرينا استلزم إجراء جراحة عاجلة لبترها.

وعقب إجراء الجراحة تم وضع الطفلة في غرفة العناية المركزة، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة صباح السبت إثر توقف عضلة القلب.

وكشفت التحقيقات أن الجدة مارست تعذيبا وحشيا ضد حفيدتها الثانية أماني، وهي شقيقة الطفلة المتوفاة، وأحرقت جسدها وشوّهت أعضاءها التناسلية، بسبب قيامها بفتح الثلاجة وتناولها طبق أرز.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسنة تحرق حفيدتها في الدقهلية

بتر قدم ضحية تعذيب جدتها فى الدقهلية

بتر قدم الطفلة "جنى" ضحية تعذيب جدتها في الدقهلية

وفاة الطفلة "جنة" ضحية تعذيب جدتها بالدقهلية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

أمريكا تعلن الموعد النهائي لإعلان صفقة القرن

منذ حوالي 20 ساعة

وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصى للملك سلمان

منذ حوالي 10 ساعات

مديرة تطرد الطلاب وذويهم من المدرسة بسبب التأخير.. والتعليم ترد

منذ يومين

بصورة جريئة دون ملابس.. منة فضالي تشعل "تويتر"

ads

الصور

image description

انسحاب فريق جينيراسيون فوت السنغالي أمام الزمالك

image description

حفل تدشين أوبرا عايدة بالأقصر بحضور نجوم الفن

image description

نزول لاعبي الزمالك والحكام أرض المعلب في انتظار الفريق السنغالي

image description

مباراة فوز الأهلي برباعية على كانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا

image description

إطلالات ساحرة في حفل ختام مهرجان الجونة

الأكثر قراءة

محامي الطفلة "جنة" ينهي الجدل ويكشف حقيقة تعرضها للاغتصاب

انفراد.. إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون خلال 48 ساعة

الديهي يفجر مفاجأة: أردوغان أصله من يهود جورجيا (فيديو)

"90 دقيقة" يكشف خطة الإخوان الجديدة لنشر الفوضى في مصر

أيام زمان

عمرو دياب يغني.. ويسرا ترقص في زفاف نجلة فيفي عبده (فيديو)

سمير صبري يكشف الأسباب الحقيقية وراء اعتزال شادية

كاميليا الفاتنة عشقها الملك وكاد أن يقتل رشدي أباظة بسببها وخطفها الموت بدلا من "منصور"

نجلة الراحلة آمال زايد تكشف السبب الحقيقي وراء وفاة والدتها

الصحة

5 فوائد للقهوة.. تعرف عليها

دراسة: رائحة الجسم الكريهة تنذر بأمراض خطيرة

5 أطعمة للتخلص من تقلّص العضلات

5 أنواع من القهوة عليك تجريبها

الرئيس نيوز

وزارة الصحة السودانية: ارتفاع عدد المصابين بـ"الكوليرا" إلى 215 حالة

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة.. والعظمي بالقاهرة 33

مصادر لـ"الرئيس نيوز": الأغلبية البرلمانية تحسم ترشيحات اللجان النوعية غدا

من فخ "الـ3 قضاة" إلى مشكلة "الـ4 متر".. كيف استعادت مصر طابا من إسرائيل؟

منوعات

دراسة: العمل عن بُعد يمنحك السعادة والاستقرار

3 إجراءات لحماية طفلك من إدمان التكنولوجيا

انقطاع الكهرباء عن مليون شخص في جزيرة سياحية إسبانية

الحاكم العام لكندا تشارك في مراسم جنازة جاك شيراك

كشكول

"مجاهد": بدء تصحيح اختبارات تنمية المهارات بكنترولات المدارس الفنية

"سعيد": استيعاب التلاميذ المتقدمين لرياض الأطفال بمجمع مدارس إسكوا

افتتاح المدرسة الصيفية لطلاب كليات الزراعة والعلوم والهندسة

بروتوكول تعاون بين كلية طب الفيوم وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان

إسلام سياسي

منشقة: الإخوان يخططون لـ "رابعة" جديدة

قصة غضب إخوان أوروبا وأمريكا ضد قنوات الجماعة بتركيا

السعودية تجدد دعمها لمصر في محاربة الإرهاب

قيادي إخواني تاريخي ينقلب على "محمد علي": مروج مخدرات


زيت وسكر

احذر الوجه الآخر للرياضة

الرئيس “السيسي” يلتقي وزير الإسكان

تعرف على موعد صرف السلع التموينية لشهر أكتوبر

أزمة “الصيدليات الورقية” تصل لقبة البرلمان

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
إرهاب خمس نجوم.. «الجزيرة » تخترق فنادق مصر
ماجد حبته
بُعبُع أردوغان
عمرو خالد
الله.. «نور على نور»
يوسف إدوارد
بين وعي مجتمع "هنا" ونعي مجتمع "جنة"
المزيد

الثقافة

"لنتذكر رمسيس".. معرض فني تفاعلي بالجامعة الأمريكية

"مصر فى عيون جمال حمدان" ندوة بثقافة الإسكندرية

صالون تغريد فياض يحتفل بانتصارات أكتوبر

"متاهة الأرواح".. الحلقة الأخيرة من رباعية الإسباني كارلوس زافون

صفحتنا ع الفيس بوك