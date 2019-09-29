"قد تصل للإعدام".. تعرّف على العقوبة المتوقعة لجدة الطفلة "جنة"

قال صبري عثمان، مدير عام خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إنهم أبلغوا النيابة العامة لاستكمال التحقيقات حول وفاة الطفلة جنة، باعتبارها جريمة قتل مع سبق الإصرار، موضحًا أن عقوبتها تصل للإعدام.



وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء DMC": "هذه أقل عقوبة للسيدة، وكي تكون ردعًا لوقف العنف ضد الأطفال".



قبل أيام عندما تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، بلاغًا من مستشفى شرين العام يفيد بوصول طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، وتقيم في قرية بساط الدين، مصابة بحروق في أماكن حساسة بجسدها وكدمات وتورم شديد بالقدم، وتم نقلها لمستشفى المنصورة الدولي.



كشفت تحقيقات أجهزة الأمن أن الطفلة وشقيقتها تقيمان عند جدتهما لوالدتهما بحكم قضائي بعد انفصال والديهما الكفيفين، وقامت جدتها بالتعدي عليها بالضرب والحرق في أماكن حساسة بجسدها عقابا لها على تبولها اللإرادي.



وكشفت معاينة مفتش الصحة إصابة الطفلة بحروق في جسدها إثر تسخين آلة حادة، كما تبين أن الحروق طالت أماكن حساسة بجسدها وظهرها ومنطقة الحوض، فضلا عن إصابة الساق اليسرى بتورم وغرغرينا استلزم إجراء جراحة عاجلة لبترها.



وعقب إجراء الجراحة تم وضع الطفلة في غرفة العناية المركزة، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة صباح السبت إثر توقف عضلة القلب.



وكشفت التحقيقات أن الجدة مارست تعذيبا وحشيا ضد حفيدتها الثانية أماني، وهي شقيقة الطفلة المتوفاة، وأحرقت جسدها وشوّهت أعضاءها التناسلية، بسبب قيامها بفتح الثلاجة وتناولها طبق أرز.