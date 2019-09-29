أمل كلوني تتألق بإطلالة خريفة مشرقة

يتميّز فصل الخريف بألوانه الترابية الباهتة والدافئة، ولكنه لا يخلو أحيانًا من ألوان مشرقة تضفي عليه لمسات من الانتعاش، وقد رصدنا في المجموعات الخريفية الجديدة لونًا مميّزًا كانت المحامية أمل كلوني سبّاقةً في ارتدائه، إنه اللون الأخضر الليموني.



وتألقت المحامية العالمية أمل علم الدين المدافعة عن حقوق الإنسان وزوجة النجم جورج كلوني،خلال توجهها إلى الجمعيّة العامة للأمم المتحدة في نيويورك، باللون الأخضر الليموني الذي يبدو أنه من أبرز ألوان هذا الخريف.



اختارت كلوني إطلالة تجمع بين الكلاسيكية من حيث التصميم والابتكار من حيث اللون، وهي حمّلتها رسالة داعمة للمحافظة على البيئة كون اللون الأخضر يرمز إلى الأرض.



حملت إطلالتها توقيع دار Burberry البريطانية، ونسّقت كلوني إطالالتها مع كنزة ناعمة باللون البيج الفاتح الحيادي.



وبرعت بتنسيقها مع حذاء لمّاع ذي كعب عريض مرتفع بلون حيادي ونظارات شمسيّة كبيرة، كما حملت بيدها حقيبة جلديّة كبيرة تميّزت بطابعها العملي الذي يناسب مهنتها كمحامية.