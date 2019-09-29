بسمة تنشر جلسة تصوير من "سجادة الجونة السينمائي"(صور)

نشرت الفنانة بسمة، صورا لها على "السجادة الحمراء"، من مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وشاركت بسمة في المهرجان بفيلمها السينمائي "بعلم الوصول"، الذي عرض في عدد كبير من المهرجانات، وسوف تنشغل الفترة المقبلة بتصوير فيلم "ماكو"، بينما تنتظر بسمة عرض فيلم "رأس السنة" أول العام المقبل 2020، بعدما تأجل عرضه لأكثر من مرة.



يذكر أن المهرجان أقيم حفل ختامه يوم الجمعة الماضي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم الفنانة حلا شيحة، ليلي علوي، ياسمين رئيس، وأخرين.