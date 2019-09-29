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دينا الشربيني تكشف طبيعة علاقتها بشيرين رضا (فيديو)

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 10:35 م
دينا الشربيني
دينا الشربيني
سناء إسماعيل
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قالت الفنانة دينا الشربيني، إنها تربطها علاقة صداقة قوية بالفنانة شيرين رضا، وأنها تحبها جدًا.

وأضافت خلال لقائها في برنامج The Insider بالعربي: "أغنية يوم تلات فظيعة، ومن الأغاني اللي بحبها جدًا، وأنا أول من أرسل الكوميكس عليها لشيرين رضا، لأن الناس بتعمل حاجات حلوة جدًا".

وعن أغنية "تحيرك"، قالت: "كلماتها فظيعة والكلام تحسيه قريب أوي"، ورفضت التعليق على أن تكون هي المقصودة بالأغنية.

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