دينا الشربيني تكشف طبيعة علاقتها بشيرين رضا (فيديو)

قالت الفنانة دينا الشربيني، إنها تربطها علاقة صداقة قوية بالفنانة شيرين رضا، وأنها تحبها جدًا.



وأضافت خلال لقائها في برنامج The Insider بالعربي: "أغنية يوم تلات فظيعة، ومن الأغاني اللي بحبها جدًا، وأنا أول من أرسل الكوميكس عليها لشيرين رضا، لأن الناس بتعمل حاجات حلوة جدًا".



وعن أغنية "تحيرك"، قالت: "كلماتها فظيعة والكلام تحسيه قريب أوي"، ورفضت التعليق على أن تكون هي المقصودة بالأغنية.