بشكتاش يسقط في فخ الخسارة أمام طرابزون سبور بالدوري التركي

سقط فريق بشكتاش في فخ الخسارة أمام مضيفه طرابزونسبور 1 4 خلال المباراة، التي جمعتهما اليوم في المرحلة السادسة بالدوري التركي لكرة القدم.



وشهدت أيضا هذه المرحلة فوز قونيا سبور على قيصري سبور 2 1، وأنطاليا سبور على ملطية سبور 3 صفر،وأنقرة جوجو على جينتشلاربيرليجي 2 1 وسجل أهداف طرابزون سبور دوروكان توكوز، لاعب بشكتاش، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 31 وخوسيه سوزا في الدقيقة 42 وألكسندر سورلوت في الدقيقة 64 وأنطوني نواكايمي في الدقيقة 88، فيما سجل هدف بشكتاش جوفين يالسين في الدقيقة 79.



ورفع طرابزون سبور رصيده إلى تسع نقاط في المركز الخامس، وتوقف رصيد بشكتاش عند خمس نقاط في المركز السادس عشر.



وفي المباراة الثانية، فاز فريق قونيا سبور على ضيفه قيصري سبور 2.1 وتقدم قيصري بهدف عكسي في الدقيقة التاسعة سجله ليفان شينجيليا بالخطأ في مرماه، ولكن قونيا رد بهدفين عن طريق ديني ميلوسيفيتش في الدقيقة 45 وماركو جيفتوفيتش في الدقيقة الأخيرة من ضربة جزاء.



الفوز رفع رصيد قونيا إلى تسع نقاط في المركز السادس، وتوقف رصيد قيصري عند ثلاث نقاط في المركز قبل الأخير، وفي المباراة الثالثة، فاز أنطاليا سبور على ملطية سبور 3 صفر.



وسجل أهداف أنطاليا سبور عاطف شحشوح وأوفوك أكيول وهاكان اوزميرت في الدقائق 38 و61 والأخيرة من المباراة.



وشهدت المباراة طرد حسن تركمان لاعب ملطية سبور في الدقيقة.85 ورفع أنطاليا سبور رصيده إلى ثماني نقاط في المركز العاشر، وتوقف رصيد ملطية سبور عند سبع نقاط في المركز الثالث عشر.



وفي المباراة الرابعة، فاز أنقرة جوجو على ضيفه جينتشلاربيرليجي 2 1.



وسجل هدفي أنقرة جوجو دانييل كاندياس، لاعب جينتشلاربيرليجي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 55 وإلهان بارلاك في الدقيقة 70، فيما سجل هدف جينتشلاربيرليجي زارجو توري في الدقيقة 75.



ورفع أنقرة جوجو رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الحادي عشر، فيما توقف رصيد جينتشلاربيرليجي عند نقطتين في المركز الثامن عشر الأخير.