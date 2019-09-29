مجد القاسم يستعد لطرح "مصر العظيمة"

يستعد المطرب السوري، مجد القاسم، لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "مصر العظيمة"، إهداء منه ودعما لجمهورية مصر العربية ضد الهجمة الشرسة التي شنتها مؤخرًا قنوات الجماعات الإرهابية.



وأغنية "مصر عظيمة"، هي من كلمات كلمات عبدالله العصيمى، وألحان صلاح عطية، وتوزيع نوار البحيرى، وهندسة صوتية للمهندس محمد الجيار.



وكان المطرب مجد القاسم قدم عددًا كبيرًا من الأغنيات الوطنية الخاصة لشعب مصر، في جميع المناسبات والأعياد، وحتي الأزمات التي واجهت الدولة مؤخرًا.