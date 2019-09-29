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عالم

بنجلاديش تحظر الرانيتيدين

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 10:31 م
جريدة الدستور
وكالات
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فرضت هيئة الرقابة على الدواء في بنجلاديش اليوم حظرًا على بيع دواء حرقة المعدة رانيتيدين، في الوقت الذي تجري فيه تحقيقات حول مادة يحتمل أنها تسبب السرطان في هذا الدواء.

وتأتي الخطوة بعد أن حذرت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية من أن بعض الأقراص تحتوي على كميات صغيرة من مادة ثنائي ميثيل نتروزامين، التي تقول هيئة تنظيم الأدوية إنها: "مادة يحتمل أن تسبب السرطان للبشر".

وقال خندكر صغير أحمد، مدير هيئة الرقابة على الدواء في بنجلادش، "لقد حظرنا استيراد المواد الخام وإنتاج وبيع رانيتيدين حتى إشعار آخر"، مضيفًا: أن القرار اتخذ كإجراء احترازي.

وبدأت شركات تصنيع الأدوية على مستوى العالم في سحب العقار الذي يتم تناوله على نطاق واسع، ويباع تحت الاسم التجاري زانتاك وأسماء أخرى، في الوقت الذي تفحص فيه إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية وأجهزة الرقابة على الأدوية والعقاقير الأوروبية ما إذا كانت المستويات المنخفضة من ثنائي ميثيل نتروزامين الموجودة في الرانيتيدين تشكل خطرا على صحة المرضى.

وقال أحمد إن هيئة الرقابة على الدواء في بنجلادش ستختبر عينات من العقار، لكنها طلبت أيضا من الشركات المصنعة المحلية إجراء فحوص على أدويتها في معامل معتمدة، وإرسال تقارير إلى الجهة الرقابية.

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