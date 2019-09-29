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الخرباوي يكشف كارثة عن وجود للإخوان في "ماسبيرو"

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 10:30 م
الخرباوي
الخرباوي
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر الإسلامي، إن الإخوان ما زالوا يمارسون أدوارًا معادية للدولة المصرية من داخل مصر، كاشفًا أن هناك حوالي 445 ألف من الإخوان موجودين بيننا في الوزارات والهيئات.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم":"الإخوان كانوا بيتكلموا عن أعدادهم أنها 750 ألف إخواني موجود،500 ألف منظم بالإضافة للمتعاطفين، الذي يزيد ليصل مليون ونصف".

ولفت إلى أن العدد المنظم هرب منه حوالي 33 ألف، بين قطر وتركيا وماليزيا، وألقي القبض على 25 ألف، بالتالي يتبقى 445 ألأف في مصر، لو أن 300 ألف واحد داخل المؤسسات فهذه كارثة.

ولفت إلى أنه حذر الرئيس الأسبق لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، من وجود عناصر إخوانية داخل مبينى ماسبيرو يعيثون فسادًا، وأنهم سرقوا شرائط قديمة من التلفزيون المصري وذهبت إلى قطر.

وأردف:"طلعت له تقرير بأسماء الإسطوانات التي تم حرقها لأنها تالفة، وفي نفس الوقت ظهرت في قناة الجزيرة".

وأشار إلى أن رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون حينها، قال له:"أعمل ايه ارميهم في النيل يعني، بأحولهم للتأديب، والنيابة الإدارية تحقق معهم وتصدر جزاءات تأديبية".

وأوضح الخروباوي، أنه وفقًا لقانون الجماعات الإرهابية، فمجرد ثبوت الانتماء للجماعة جريمة، دون أن يصدر عنه اي فعل، لأنها جماعة أهدافها معادية للدولة.

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