رئيس وزراء الأردن يدعو المعلمين إلى الالتزام بقرارات القضاء

دعاء رئيس وزراء الأردن عمر الرزاز مجلس نقابة المعلمين إلى الالتزام بقرار المحكمة الإدارية القاضي بوقف الإضراب عن العمل.



وخلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم برفقة عدد من الوزراء أكد الرزاز أن الحكومة اتخذت قرارا

بشكل منفرد أمس بزيادة العلاوات للمعلمين حسب نظام الرتب، بعد عدة لقاءات مع مجلس النقابة لم تحصل فيها الحكومة على أي مقترح أو تصور.



وقال الرزاز إن النقابة مصرة على مطلب علاوة الخمسين بالمئة، وهي نسبة لم تتعهد بها أي حكومة لأن الوضع الاقتصادي للمملكة لا يتيح ذلك.



ولفت رئيس الوزراء إلى أن هناك فئات أخرى في المجتمع تطلب تحسين وضعها المعيشي، وهذه طموحات مشروعة، لكن التعامل معها لا يكون بفرض الرأي ولي الذراع.



وشدد الرزاز على ضرورة الالتزام بقرار المحكمة الإدارية في القضية المرفوعة من قبل أولياء أمور على النقابة ووزارة التربية والتعليم، لأن هذا قانون لا يقبل الاجتهاد.



واعتذر رئيس الوزراء من أولياء الأمور على ما ضاع من أيام دراسية على أبنائهم، واعدا بتعويضها خلال فترة العطلة بين الفصلين والفصل الدراسي الثاني، كما دعاهم إلى إرسال أبنائهم إلى المدارس.