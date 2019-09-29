تخصيص 50 مليون دولار للمشاريع التنموية بالأراضي الفلسطينية

خصصت اللجنة الإدارية لصندوقي الأقصى والقدس، مبلغ خمسين مليون دولار لتنفيذ مشاريع تنموية وتطويرية في الأراضي الفلسطينية.



جاء ذلك وفقا لتصريحات مدير عام الصندوق السعودي يوسف البسام، على هامش الاجتماع السنوي الـ76 للجنة الإدارية لصندوقي الأقصى والقدس الذي عقدته، اليوم، في مدينة جدة السعودية.



وأوضح البسام أن المشاريع تشمل إنشاء وتوسعة عدد من المدارس في الضفة والقدس وغزة، إضافة إلى مشاريع ترميم في قطاعات الحكم المحلي والزراعة والصحة والطرق في كل المحافظات الفلسطينية، بما فيها محافظة القدس، وفقا لوكالة وفا.



من جانبه، أكد مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي، أن استمرار الدعم المقدم من صندوقي القدس والأقصى هو ثمرة الاهتمام الكبير والجهود الجبارة التي يبذلها الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتيه في تجنيد الأموال لصالح الشعب الفلسطيني.



ولفت قطامي إلى أن مجموع ما تم اعتماده من صندوق الأقصى تركز للإنفاق على القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والحكم المحلي والترميم وخلق فرص عمل.