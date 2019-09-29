وفاة مشجع في الـ72 من عمره باليونان

توفي مشجع لكرة القدم في سن 72 عاما بعد مشادة مع آخر يبلغ 73 عاما، خلال حضورهما مباراة من دوري الدرجة الثانية في اليونان، بحسب ما أفادت وسائل إعلامية، الأحد.



وبحسب وكالة أثينا للأنباء، تبادل الرجلان المسنان اللكمات على هامش مباراة من الدرجة الثانية جمعت بين أبولون بونتوس ثيسالونيكي وكيساميكوس خانيا.



وارتطم رأس أحد الرجلين بالمدرج بعد أن سقط، وأعلن عن وفاته فور وصوله إلى المستشفى المحلي.



وفتحت الشرطة اليونانية تحقيقا بالحادثة بعدما اعتقلت الرجل الأكبر سنا.



وأفاد أليكوس بوسنياديس، مدرب كيساميكوس خانيا الذي فاز برباعية نظيفة على منافسه "حصلت حالة وفاة في الملعب. مثل هذه الحوادث يجب أن تتوقف".