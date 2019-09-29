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حوادث

الإعدام والمؤبد للمتهمين بحيازة أسلحة ومخدرات في البساتين

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 10:26 م
جريدة الدستور
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عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، 7 متهمين بأحكام رادعة في اتهامهم بقتل وحيازة أسلحة نارية، في القضية التي حملت رقم 12119 لسنة 2018 جنايات البساتين.

وتضمن منطوق الحكم بإعدام المتهم حميد سالم سالمان، والمؤبد لكل من صقر جمعة، وخالد سلام، ومحمد محمود، وخالد مرعي، والسجن سنة للمتهم محمد سالم، وبراءة المتهم طالب مرعي.

صدر الحكم برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين علاء كمال البيلي، وأيمن عفيفي سالم، ومحمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب، وعبد المجيد حلمي.

وتضمن أمر إحالة النيابة العامة للمتهمين بالقضية إلى محكمة الجنايات، أنهم بتاريخ 6 فبراير 2018 بدائرة قسم شرطة البساتين، قام المتهم الأول حميد سالم سالمان بقتل المجني عليه محمد عثمان عمدًا، بأن أطلق عليه أعيرة نارية من سلاح ناري "بندقية آلية" كانت بحوزته، والتي استقرت طلقاتها بجسد المجني عليه قاصدًا من ذلك إزهاق روحه وقتله؛ فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياة المجني عليه.

واقترنت جناية القتل بجنايتين أخريين أنه بذات المكان والزمان، حاز المتهمون بقصد الاتجار جوهر الهيرويين وإحراز سلاح نارى مسدس مششخن فردي الطلقات الخاص بالمجني عليه، وقد ارتبطت الجناية بجنحة أخرى بأن قصد من ارتكابها الهرب من العقوبة بأن سرق السلاح الأميرى "مسدس فردي الطلقات" الخاص بالمجني عليه.

وأسندت النيابة للمتهمين جميعا أن حازوا وأحرزوا أسلحة عبارة عن ثلاث بنادق آلية؛ مما لا يجوز الترخيص في حيازتها أو إحرازها ومسدسًا فردي الطلقات بدون ترخيص، كما حازوا وأحرزوا ذخيرة، تستعمل لتلك الأسلحة، حال كون أن البنادق الآلية، لا يجوز ترخيصها والمسدس غير مرخص لحيازته.

وشمل أمر الإحالة في القضية قيام المتهمين بتأليف عصابة، وتدخلوا في إدارتها وتنظيمها، وكان الغرض منها الاتجار في المخدرات داخل البلاد، فحازوا الهيرويين والترامادول غير المصرح به قانونًا كما أن المتهمين بمجرد علمهم بقتل المجني عليه ووقوع الجريمة، أعانوا المتهم حميد سالم، على الهروب بأن أخفوا السلاح المستخدم في الجريمة، وقاموا بدفنه في إحدى المناطق الصحراوية، وإخفاء جثة المجني عليه يوسف صالح، بدون إخطار جهات الاقتضاء قبل الكشف عليها؛ لتحقيق حالة الموت وأسبابه، بأن وضعوا جثمانه داخل سيارة ملاكي حتى وصلوا لدائرة مركز شرطة الصف ثم ألقوها على جانب الطريق.

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