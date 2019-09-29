طرح البوستر الدعائي لفيلم "شريط 6" لخالد الصاوي

طرحت شركة الإنتاج "فيلم أوف إيجيبت" البوستر الدعائي لفيلم "شريط 6" بطولة الفنان خالد الصاوي، والمقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة.



وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي لايت، حيث يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب، والمواقف التي يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية، ويشار إلى انضمام الفنان الشاب خالد أنور، والفنان الشابة نانسي صلاح إلى فريق العمل مؤخرًا.



ويذكر أن الفنان خالد الصاوي شارك في السينما خلال موسم عيد الأضحى كضيف شرف في "الفيل الأزرق 2"، للنجم كريم عبد العزيز، إخراج مروان حامد، وتأليف أحمد مراد، كما شارك في فيلم "ولاد رزق 2"، مع النجوم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داود وأحمد الفيشاوي.