إصابة خفير صدمته سيارة ملاكي في الشيخ زايد

أصيب خفير بإصابات بالغة، بعدما صدمته سيارة ملاكي، خلال عبوره الطريق، في منطقة شارع النزهة، بمدينة الشيخ زايد، محافظة الجيزة.



تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، إشارة من مستشفى الشيخ زايد التخصصي، تفيد باستقبال "هشام. م"، خفير، في العقد الخامس من عمره، مصابا بإصابات بالغة.



وبالانتقال والفحص تبين أنه خلال عبور المصاب الطريق، صدمته سيارة ملاكي، وقام سائق السيارة باصطحابه إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطر اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.