حماس: الاحتلال يحاول ترميم صورته التي هزها شباب الضفة

أعلنت حركة حماس أن إعلان الاحتلال إحباط بعض عمليات المقاومة في الضفة الغربية، واعتقال بعض المقاومين، محاولة لترميم صورته التي هزها شباب الضفة الغربية بمقاومتهم المستمرة.



وأضاف المتحدث بإسم الحركة حازم قاسم فى منشور له على صفحته الرسمية فيس بوك، أن تباهي الاحتلال ومدح قيادته السياسية والأمنية لسياسة التنسيق الأمني مع السلطة في رام الله، يؤكد حجم الجريمة التي تمثلها هذه السياسة، التي تجمع كل القوى الوطنية على رفضها.



وطالب قاسم الكل الوطني بضرورة وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وأن تقوم قيادة السلطة بتنفيذ قرارها بوقف التعامل بالاتفاقات مع الاحتلال، وتنفيذ هذا القرار.