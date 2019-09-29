حبس عامل بتهمة سرقة شقة بالتجمع الأول

قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس عامل 4 أيام علي ذمة التحقيقات لسرقته شقة بمنطقة التجمع الأول.



وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم هو عبد "الرؤوف. م. 33 سنة"، عامل بناء، واعترف المتهم أمام النيابة بارتكابه واقعة سرقة مبلغ مالي ولاب توب من داخل شقة بمنطقة التجمع الأول.



وأقر المتهم بأنه يمر بضائقة مالية والشقة تقع في الطابق الأرضي ودائما نوافذها المطلة على الحديقة مفتوحة وهذا ما شجعه على السرقة.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة التجمع الأول يفيد بسرقة مبلغ مالي ولاب توب من داخل شقته وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة التي شهدت الواقعة تم تحديد هوية المتهم وضبطه وبسؤاله اعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن مكان لاب توب واعترف بإنفاقه المبلغ المسروق على أغراضه الشخصية.



وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.