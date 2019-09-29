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سياسي

المصريون بفرنسا ينظمون وقفة لدعم مصر

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 10:18 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
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نظمت الجالية المصرية بفرنسا، وقفة اليوم، لتأييد موقف الدولة المصرية في مواجهة الجماعات الإرهابية، في ظل دعوات لإثارة الفوضى في البلاد وتثوير الشارع وإعادة إنتاج سيناريو الفوضى الذي شهدته البلاد خلال الفترة من يناير ٢٠١١ وحتى ٢٠١٣ ميلادية.

وقال المنظمون إن هدف الوقفة هو تضامن المصريين الموجودين على التراب الفرنسي مع القوات المسلحة المصرية والقيادة السياسية، فيما تتخذه من إجراءات للقضاء على الإرهاب ومواجهة الجماعات المتطرفة التي تستهدف عقول الشباب وأمن البلاد من ناحية، والإجراءات التنموية التي تتخذها القيادة لتحسين حالة الاقتصاد المصري في هذه المرحلة لمواجهة الإرهاب أيضًا بمحور التنمية والتشغيل وبناء مجتمعات عمرانية جديدة لمواجهة متطلبات الزيادة السكانية في مصر بمدن جديدة وحديثة للقضاء أيضًا على العشوائيات وتحديث المجتمع المصري.

وأعلن المنظمون رفضهم التام لكل محاولات التدخل الخارجي في شئون مصر والتي تبثها دولة تركيا عبر قيادتها الداعمة والمحتضنة لقادة الجماعات الإرهابية ومنصاتها الإعلامية.

وهتف المتظاهرون هتافات مؤيدة للرئيس السيسي والقوات المسلحة في مواجهة دعاة الفوضى، مرددين "السيسي رئيسي... الخنزيرة فين، المصريين أهم".

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