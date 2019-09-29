تويوتا تزيد حصتها في شركة سوبارو إلى 20 %

أعلنت شركة تويوتا موتور عن عزمها رفع حصتها في سوبارو كورب إلى 20 % بدلًا من 17 %، وفقًا لتصريحات صحفية أطلقتها الشركتان اليابانيتان.



وتهدف الشركتان من هذا الاتفاق إلى تعزيز قدرتهما على مواجهة التحديات المستقبلية فيما يتعلق بالسيارات ذاتية القيادة والكهربائية فضلا عن تعزيز خدماتهما في مجال النقل، بالإضافة إلى تطوير التقنيات الجديدة.



وتعقد هذه التحالفات الضخمة حاليًا بين شركات السيارات في العالم مثل تويوتا اليابانية وفولكسفاجن الألمانية وغيرهما كي يستطيعا مواجهة التحديات والغموض الذي يكتنف مستقبل صناعة السيارات في العالم.



وذكرت "تويوتا" إن استثماراتها ستصل إلى 80 مليار ين أي ما يعادل 742 مليون دولار وفقًا للقيمة السوقية لسهم سوبارو، وفي المقابل سوف تستثمر "سوبارو" حصة في تويوتا بالقيمة ذاتها.



وأصدرت تويوتا بيانا صحفيا قالت فيه: "في خضم هذه الفترة من التحول العميق التي لا تتكرر إلا مرة كل 100 عام، تستهدف تويوتا وسوبارو عبر تقوية روابطهما وتنسيق إمكانياتهما… إنتاج سيارات أفضل على الدوام".