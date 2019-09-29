نص التقرير الطبى للطفلة سما ضحية تعذيب جدتها بالدقهلية

أثبت التقرير الطبي للطفلة سما عبدالظاهر 7 سنوات، والمقيمة فى تقسيم المعلمين بمدينة طلخا في الدقهلية، كسر بالكوع الأيسر مثبت بأسلاك، عقب تعرضها للتعذيب على يد جدتها لوالدها.



وجاء نص التقرير الذي سجله الدكتور محمد صلاح النجار أخصائى العظام الصادر من مستشفى طلخا المركزى "أنه بالكشف الطبى عليها تبين وجود كسر بالكوع الأيسر مثبت بأسلاك، وأجرى لها عملية خارح المستشفى، وسوف تعرض على الطب الشرعى لبيان تاريخ الإصابة".



كما جاء فى تقرير الدكتور محمد السيد شوقى أخصائى الجراحة الصادر من مستشفى طلخا أنه بالكشف الطبى على الطفله تبين وجود آثار حروق قديمة بالفخد والساق اليمنى، وكدمات بالساعد الأيمن وأسفل الرقبة.



من جانبها، قررت النيابة العامة طلب حضور 5 من أسرة الطفلة سما عبد الظاهر، لاتهامهم بتعذيبها، وهم فايزة ذكى على "جدتها لوالدها"، ومحمد عبدالظاهر أحمد "جدها لوالدها"، وإيمان محمد عبدالظاهر "عمتها"، ومنى محمد عبدالظاهر "عمتها"، وعادل عبدالهادى "زوج عمتها إيمان" للتحقيق فى القضية رقم ٨١٠٥ لسنة ٢٠١٩ إدارى طلخا.