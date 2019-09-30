حظك اليوم.. برج الميزان الاثنين 30 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك، اليوم الاثنين، وفيما يخص برج الميزان قالت:



مهنيًا: تستعيد حماستك، وتتمتع بسرعة بديهة وبقدرة على استيعاب الأمور وتحليلها بذكاء حاد، وتفرح بنتائج مفاوضات أو تسويات.



عاطفيًا: يكون التواصل مع الشريك صعبًا ومعقدًا، وعلى الرغم من هذه السلبيات تجتاز المرحلة ولا داعي إلى القلق اذا قمت بواجبك على أكمل وجه.



صحيًا: احذر الخلافات الشخصية والعائلية وتجنب تحمل مسؤوليات كثيرة مربكة لأنها يمكن أن تسبب لك وضعًا صحيًا غير مستقر.



وقراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.