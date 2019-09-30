حظك اليوم.. برج العذراء الاثنين 30 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك، اليوم الاثنين، وفيما يخص برج العذراء قالت:



مهنيًا: حاول اقتناص كل الفرص لدعم الجهود والتطلعات، ويجب التحرك في الاتجاهات الصحيحة وتفادي التحرّك العشوائي الذي يؤخر الوصول الى الهدف أو يمنعه كليًا.



عاطفيًا: أحد مواليد برج الميزان يكون صديقًا جيدًا لك، ويكون ذا تأثير فعال في حياتك العاطفية وخصوصًا أنه يتفهم رغباتك ومشاعرك ويساعدك على كل المستويات.



صحيًا: تجد حلًا لمشكلة صحية سابقة وألم ربما عانيته في السابق، وتستعيد نشاطك ولياقتك وعافيتك أكثر من أي وقت مضى.



وقراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.