حظك اليوم.. برج الأسد الاثنين 30 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك، اليوم الاثنين، وفيما يخص برج الأسد قالت:



مهنيًا: تذهب في خيارات جديدة لم تخطر ببالك سابقًا، وتغير مواقعك وسط تفاعلات غير تقليدية.



عاطفيًا: تتحرر من القيود السابقة فأنت اليوم حر طليق بعد أن تعثرت خطاك وأصبحت قادرًا على التقدم بخطى ثابتة ونظرة واعية الى الأمام.



صحيًا: تواجه بعض المشاكل الصحية المتصلة بالجهاز العصبي والقنوات الهضمية، لا تكن مهملًا، فكر مليًا وحافظ على التوازن والاستقرار.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.