حظك اليوم.. برج السرطان الاثنين 30 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك، اليوم الاثنين، وفيما يخص برج السرطان قالت:



مهنيًا: تلاقي اتصالاتك ومساعيك نتائج مثمرة ومكاسب مالية ومعنوية كبيرة، لذلك حضّر ملفاتك جيدًا لكن لا تستعجل توظيف أموالك.



عاطفيًا: لا تسكت على مضض، تكلم وعبّر عن رأيك، إنه يوم فارغ من الطاقة، وقد يعترض طريقك ظرف صعب فتضطر إلى إخفاء سر أو تقديم بعض التنازلات.



صحيًا: من الأفضل أن تكون حذرًا بشأن صحتك، ولا سيما ضد أكثر الأمرض شيوعًا مثل الإنفلونزا والمشاكل في المعدة.



وقراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.