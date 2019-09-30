حظك اليوم.. برج الجوزاء الاثنين 30 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك، اليوم الاثنين، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:-



مهنيًا: لن تقيّدك الأحداث بل تترك لك الفرصة لتختار الأنسب والأفضل، تعيش تجارب جديدة وتحصل على عروض مغرية وغير مغرية أيضًا وكأنّ باب الفرص فتح أمامك.



عاطفيًا: خذ بعين الإعتبار حظّ شريكك اذا كان ينتمي الى مواليد برج الحوت أو الحمل، فهو مرهق وبائس ويحتاج إلى اهتمام ورعاية.



صحيًا: تمارس التمارين الرياضية بانتظام، ولديك عدة وسائل لفقدان الوزن الزائد الذي عانيته في الأشهر المنصرمة.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.