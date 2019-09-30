حظك اليوم.. برج الثور الاثنين 30 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك، اليوم الاثنين، وفيما يخص برج الثور قالت:-



مهنيًا: يوم حافل بالاحتمالات والتوقعات الحاسمة، إلا أنه يبني لاستقرار آت أو لقرار يشق طريقه عبر بعض الممرات الصعبة.



عاطفيًا: تعيش ارتباكًا كبيرًا على الصعيد العاطفي وربما تتخذ قرارًا بالانفصال النهائي او تعود خائبًا من سفر حاولت خلاله إعادة اللحمة، استرح وخفف من التوتر وخطط بدقة.



صحيًا: عليك فقط الاهتمام بالنظام الغذائي الصحي، والابتعاد عن الوجبات السريعة، وأنصحك بممارسة الرياضة.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.