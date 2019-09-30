حظك اليوم.. برج الحمل الاثنين 30 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك، اليوم الاثنين، وفيما يخص برج الحمل قالت:-



مهنيًا: منهمك أنتَ يا عزيزي ومرتبك ومعرّض لارتكاب الأخطاء بسهولة، تفتقر الى التركيز والتحليل المنطقي الهادئ، لأنّك متوتّر وتصيب كل من حولك بالتوتر أيضًا.



عاطفيًا: ابتعد عن الأجواء المشحونة وتجنّب الجدال لأنّك خاسر لا محالة، ولا تتحدّ الشريك فأنت غير قادر على تجاوزه.



صحيًا: أنت تعاني زيادة في معدل ضغط الدم، فحاول أن تزور الطبيب في أقرب فرصة ممكنة، حتى تسيطر على المشكلة في بدايتها.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.