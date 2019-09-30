الإثنين 30 سبتمبر 2019 الموافق 01 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحمل الاثنين 30 سبتمبر 2019

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 02:17 ص
جريدة الدستور
طباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك، اليوم الاثنين، وفيما يخص برج الحمل قالت:-

مهنيًا: منهمك أنتَ يا عزيزي ومرتبك ومعرّض لارتكاب الأخطاء بسهولة، تفتقر الى التركيز والتحليل المنطقي الهادئ، لأنّك متوتّر وتصيب كل من حولك بالتوتر أيضًا.

عاطفيًا: ابتعد عن الأجواء المشحونة وتجنّب الجدال لأنّك خاسر لا محالة، ولا تتحدّ الشريك فأنت غير قادر على تجاوزه.

صحيًا: أنت تعاني زيادة في معدل ضغط الدم، فحاول أن تزور الطبيب في أقرب فرصة ممكنة، حتى تسيطر على المشكلة في بدايتها.

جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

انفراد.. إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون خلال 48 ساعة

منذ حوالي 4 ساعات

نص التقرير الطبى للطفلة سما ضحية تعذيب جدتها بالدقهلية

منذ حوالي 14 ساعة

نجلاء بدر بإطلالة جريئة تشعل "إنستجرام" من الجونة (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

محامي الطفلة "جنة" ينهي الجدل ويكشف حقيقة تعرضها للاغتصاب

ads

الصور

image description

انسحاب فريق جينيراسيون فوت السنغالي أمام الزمالك

image description

حفل تدشين أوبرا عايدة بالأقصر بحضور نجوم الفن

image description

نزول لاعبي الزمالك والحكام أرض المعلب في انتظار الفريق السنغالي

image description

مباراة فوز الأهلي برباعية على كانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا

image description

إطلالات ساحرة في حفل ختام مهرجان الجونة

الأكثر قراءة

محامي الطفلة "جنة" ينهي الجدل ويكشف حقيقة تعرضها للاغتصاب

الديهي يفجر مفاجأة: أردوغان أصله من يهود جورجيا (فيديو)

انفراد.. إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون خلال 48 ساعة

السيسي لمحدودي الدخل: اطمئنوا.. أتابع بنفسي ملف بطاقات التموين.. والحكومة ملتزمة بالحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء

أيام زمان

عمرو دياب يغني.. ويسرا ترقص في زفاف نجلة فيفي عبده (فيديو)

سمير صبري يكشف الأسباب الحقيقية وراء اعتزال شادية

كاميليا الفاتنة عشقها الملك وكاد أن يقتل رشدي أباظة بسببها وخطفها الموت بدلا من "منصور"

نجلة الراحلة آمال زايد تكشف السبب الحقيقي وراء وفاة والدتها

الصحة

اكتشاف لقاح جديد للتخلص من الكوليسترول نهائيا

5 فوائد للقهوة.. تعرف عليها

دراسة: رائحة الجسم الكريهة تنذر بأمراض خطيرة

5 أطعمة للتخلص من تقلّص العضلات

الرئيس نيوز

رئيس الزمالك: الكاف سيعاقب جينيراسيون فوت بالإيقاف لمدة سنتين

السيسي للمتأثرين سلبًا من تنقية بطاقات التموين: "اطمئنوا أتابع الإجراءات بنفسي"

وزارة الصحة السودانية: ارتفاع عدد المصابين بـ"الكوليرا" إلى 215 حالة

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة.. والعظمي بالقاهرة 33

منوعات

عائلة جاك شيراك ترفض حضور مارين لوبان مراسم تأبينه

دراسة: العمل عن بُعد يمنحك السعادة والاستقرار

3 إجراءات لحماية طفلك من إدمان التكنولوجيا

انقطاع الكهرباء عن مليون شخص في جزيرة سياحية إسبانية

كشكول

"مجاهد": بدء تصحيح اختبارات تنمية المهارات بكنترولات المدارس الفنية

"سعيد": استيعاب التلاميذ المتقدمين لرياض الأطفال بمجمع مدارس إسكوا

افتتاح المدرسة الصيفية لطلاب كليات الزراعة والعلوم والهندسة

بروتوكول تعاون بين كلية طب الفيوم وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان

إسلام سياسي

منشقة: الإخوان يخططون لـ "رابعة" جديدة

قصة غضب إخوان أوروبا وأمريكا ضد قنوات الجماعة بتركيا

السعودية تجدد دعمها لمصر في محاربة الإرهاب

قيادي إخواني تاريخي ينقلب على "محمد علي": مروج مخدرات


زيت وسكر

احذر الوجه الآخر للرياضة

الرئيس “السيسي” يلتقي وزير الإسكان

تعرف على موعد صرف السلع التموينية لشهر أكتوبر

أزمة “الصيدليات الورقية” تصل لقبة البرلمان

مقالات الرأي
نرمين يسر
ذكرى ميلاد مخرج الابداعات غير النمطية
سيد عبدالقادر
إرهاب خمس نجوم.. «الجزيرة » تخترق فنادق مصر
ماجد حبته
بُعبُع أردوغان
عمرو خالد
الله.. «نور على نور»
المزيد

الثقافة

محاضرات تثقيفية وورش فنية بثقافة جنوب سيناء

"المرأة التى تجلب المطر".. ترجمة جديدة لعبدالرحيم يوسف

ختام فعاليات ورش "إحياء التراث السيناوى" بثقافة جنوب سيناء

"التنمر" ندوة تثقيفية بصالون جنوب سيناء الثقافى

صفحتنا ع الفيس بوك