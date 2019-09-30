الإثنين 30 سبتمبر 2019 الموافق 01 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 30 سبتمبر 2019

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 07:07 ص
جريدة الدستور
شيماء دهب
طباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الإثنين، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالى:-

الحمل
مهنيًا: منهمك أنتَ يا عزيزي ومرتبك ومعرّض لارتكاب الأخطاء بسهولة، تفتقر الى التركيز والتحليل المنطقي الهادئ، ذلك لأنّك متوتّر وتصيب كل من حولك بالتوتر أيضًا.
عاطفيًا: ابتعد عن الأجواء المشحونة وتجنّب الجدال لأنّك خاسر لا محالة، ولا تتحدّ الشريك فأنت غير قادر على تجاوزه.
صحيًا: أنت تعاني زيادة في معدل ضغط الدم، فحاول أن تزور الطبيب في أقرب فرصة ممكنة، حتى تسيطر على المشكلة في بدايتها.

الثور
مهنيًا: يوم حافل بالاحتمالات والتوقعات الحاسمة، إلا أنه يبني لاستقرار آت أو لقرار يشق طريقه عبر بعض الممرات الصعبة.
عاطفيًا: تعيش ارتباكًا كبيرًا على الصعيد العاطفي وربما تتخذ قرارًا بالانفصال النهائي أو تعود خائبًا من سفر حاولت خلاله إعادة اللحمة، استرح وخفف من التوتر وخطط بدقة.
صحيًا: عليك فقط الاهتمام بالنظام الغذائي الصحي، والابتعاد عن الوجبات السريعة، وأنصحك بممارسة الرياضة.

الجوزاء
مهنيًا: لن تقيّدك الأحداث بل تترك لك الفرصة لتختار الأنسب والأفضل، تعيش تجارب جديدة وتحصل على عروض مغرية وغير مغرية ايضًا وكأنّ باب الفرص فتح أمامك.
عاطفيًا: خذ بعين الإعتبار حظّ شريكك اذا كان ينتمي الى مواليد برج الحوت أو الحمل، فهو مرهق وبائس ويحتاج إلى اهتمام ورعاية.
صحيًا: تمارس التمارين الرياضية بانتظام، ولديك عدة وسائل لفقدان الوزن الزائد الذي عانيته في الأشهر المنصرمة.

السرطان
مهنيًا: تلاقي اتصالاتك ومساعيك نتائج مثمرة ومكاسب مالية ومعنوية كبيرة، لذلك حضّر ملفاتك جيدًا لكن لا تستعجل توظيف أموالك.
عاطفيًا: لا تسكت على مضض، تكلم وعبّر عن رأيك، إنه يوم فارغ من الطاقة، وقد يعترض طريقك ظرف صعب فتضطر إلى إخفاء سر أو تقديم بعض التنازلات.
صحيًا: من الأفضل ان تكون حذرًا بشأن صحتك، ولا سيما ضد أكثر الأمرضا شيوعًا مثل الإنفلونزا والمشاكل في المعدة.

الأسد
مهنيًا: تذهب في خيارات جديدة لم تخطر ببالك سابقًا، وتغير مواقعك وسط تفاعلات غير تقليدية.
عاطفيًا: تتحرر من القيود السابقة فأنت اليوم حر طليق بعد أن تعثرت خطاك وأصبحت قادرًا على التقدم بخطى ثابتة ونظرة واعية إلى الأمام.
صحيًا: تواجه بعض المشاكل الصحية المتصلة بالجهاز العصبي والقنوات الهضمية، لا تكن مهملًا، فكر مليًا وحافظ على التوازن والاستقرار.

العذراء
مهنيًا: حاول اقتناص كل الفرص لدعم الجهود والتطلعات، ويجب التحرك في الاتجاهات الصحيحة وتفادي التحرّك العشوائي الذي يؤخر الوصول الى الهدف أو يمنعه كليًا.
عاطفيًا: أحد مواليد برج الميزان يكون صديقًا جيدًا لك، ويكون ذا تأثير فعال في حياتك العاطفية وخصوصًا أنه يتفهم رغباتك ومشاعرك ويساعدك على كل المستويات.
صحيًا: تجد حلًا لمشكلة صحية سابقة وألم ربما عانيته في السابق، وتستعيد نشاطك ولياقتك وعافيتك أكثر من أي وقت مضى.

الميزان
مهنيًا: تستعيد حماستك، وتتمتع بسرعة بديهة وبقدرة على استيعاب الأمور وتحليلها بذكاء حاد، وتفرح بنتائج مفاوضات أو تسويات.
عاطفيًا: يكون التواصل مع الشريك صعبًا ومعقدًا، وعلى الرغم من هذه السلبيات تجتاز المرحلة ولا داعي إلى القلق اذا قمت بواجبك على أكمل وجه.
صحيًا: احذر الخلافات الشخصية والعائلية وتجنب تحمل مسؤوليات كثيرة مربكة لأنها يمكن أن تسبب لك وضعًا صحيًا غير مستقر.

العقرب
مهنيًا: يتيح لك هذا اليوم فرصة جديدة للتعمق في بعض الموضوعات ويجعلك تنتفض على كل من يقف في طريقك.
عاطفيًا: إذا كنت راغبًا في الاستقرار، فالشريك الحالي هو الشخص المناسب لهذه الخطوة، فلا تتردد.
صحيًا: راع الظروف الصحية التي يمر بها أحد المقرّبين، وحاول التخفيف عنه قدر الإمكان.

القوس
مهنيًا: تتابع بدقة ما يحصل حولك، وتتوصل إلى النتائج وتفرض أسلوبك على الآخرين وتحسم قضية ما بسرعة.
عاطفيًا: العقبات الكثيرة لن تحول دون تحقيق بعض الرغبات والمشاريع المشتركة مع الحبيب، وأولها تجديد شهر العسل.
صحيًا: غالبًا ما تراودك فكرة التخلص من الوزن الزائد، لكن إرادتك الضعيفة تحول دون التنفيذ.

الجدي
مهنيًا: تحاول الحصول على كلمة حاسمة أو توقيع معاهدة معيّنة أو بدء مشروع ما، قبل أن تقرر البقاء في البلد أو السفر.
عاطفيًا: الميزة الأساسية في العلاقة بالشريك تتمثل بعامل الثقة الذي يجمعكما، وكل ما عدا ذلك ثانوي.
صحيًا: لآلام الظهر عدة حلول، من بينها المشي أو ممارسة السباحة أو القيام بتمارين خاصة.

الدلو
مهنيًا: كن أكثر انفتاحًا على الزملاء، وخصوصًا أنّ أي تصرف فظ يؤدي إلى نتائج قد لا تحتملها.
عاطفيًا: لا للتسرع في إطلاق الاحكام، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن جوّك الخاص مصدر المشاكل والتجاذبات السلبية.
صحيًا: نقاط ضعفك صحيًا الرأس والأسنان والحساسية التي غالبًا ما يكون مصدرها التوترات العصبية.

الحوت
مهنيًا: تتميز بجهوزية وبنشاط، وتستعيد بعضًا من حيويتك وتتوهج ثقتك بنفسك، الوقت مؤات لتلقي الأجوبة السديدة عن كل الأسئلة التي تطرحها.
عاطفيًا: ما كنت تتوقعه من الشريك لن يتحقق بالكامل، لذا قف على رأي الشريك في أمورك الحساسة، التفرد لن يؤدي إلى حسم الأمور كما تتمنّى.
صحيًا: أنت صاحب طاقة كبيرة ومحب للطعام الشهي وتتمتع بإرادة قوية، لكن صحتك تستحق منك أن تعشق الاهتمام بها.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

نص التقرير الطبى للطفلة سما ضحية تعذيب جدتها بالدقهلية

منذ يوم

وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصى للملك سلمان

منذ حوالي 22 ساعة

العلاقات المصرية الأمريكية تفشل مخطط "تميم" في نشر الإرهاب

منذ حوالي 15 ساعة

أمريكا تعلن الموعد النهائي لإعلان صفقة القرن

ads

الصور

image description

انسحاب فريق جينيراسيون فوت السنغالي أمام الزمالك

image description

حفل تدشين أوبرا عايدة بالأقصر بحضور نجوم الفن

image description

نزول لاعبي الزمالك والحكام أرض المعلب في انتظار الفريق السنغالي

image description

مباراة فوز الأهلي برباعية على كانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا

image description

إطلالات ساحرة في حفل ختام مهرجان الجونة

الأكثر قراءة

محامي الطفلة "جنة" ينهي الجدل ويكشف حقيقة تعرضها للاغتصاب

الديهي يفجر مفاجأة: أردوغان أصله من يهود جورجيا (فيديو)

تعرف على القصة الكاملة لمقتل الحارس الشخصي للملك سلمان

انفراد.. إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون خلال 48 ساعة

أيام زمان

سر إخفاء محمد عبدالوهاب لحياته الشخصية وإبعادها عن الإعلام

عمرو دياب يغني.. ويسرا ترقص في زفاف نجلة فيفي عبده (فيديو)

سمير صبري يكشف الأسباب الحقيقية وراء اعتزال شادية

كاميليا الفاتنة عشقها الملك وكاد أن يقتل رشدي أباظة بسببها وخطفها الموت بدلا من "منصور"

الصحة

دراسة: الشوفان والقمح يساعدان فى منع الإصابة بسرطان الكبد

اكتشاف لقاح جديد للتخلص من الكوليسترول نهائيا

5 فوائد للقهوة.. تعرف عليها

دراسة: رائحة الجسم الكريهة تنذر بأمراض خطيرة

الرئيس نيوز

رئيس الزمالك: الكاف سيعاقب جينيراسيون فوت بالإيقاف لمدة سنتين

السيسي للمتأثرين سلبًا من تنقية بطاقات التموين: "اطمئنوا أتابع الإجراءات بنفسي"

وزارة الصحة السودانية: ارتفاع عدد المصابين بـ"الكوليرا" إلى 215 حالة

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة.. والعظمي بالقاهرة 33

منوعات

"أبل" تسعى لاستبدال شعارها

عائلة جاك شيراك ترفض حضور مارين لوبان مراسم تأبينه

دراسة: العمل عن بُعد يمنحك السعادة والاستقرار

3 إجراءات لحماية طفلك من إدمان التكنولوجيا

كشكول

"مجاهد": بدء تصحيح اختبارات تنمية المهارات بكنترولات المدارس الفنية

"سعيد": استيعاب التلاميذ المتقدمين لرياض الأطفال بمجمع مدارس إسكوا

افتتاح المدرسة الصيفية لطلاب كليات الزراعة والعلوم والهندسة

بروتوكول تعاون بين كلية طب الفيوم وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان

إسلام سياسي

منشقة: الإخوان يخططون لـ "رابعة" جديدة

قصة غضب إخوان أوروبا وأمريكا ضد قنوات الجماعة بتركيا

السعودية تجدد دعمها لمصر في محاربة الإرهاب

قيادي إخواني تاريخي ينقلب على "محمد علي": مروج مخدرات


زيت وسكر

احذر الوجه الآخر للرياضة

الرئيس “السيسي” يلتقي وزير الإسكان

تعرف على موعد صرف السلع التموينية لشهر أكتوبر

أزمة “الصيدليات الورقية” تصل لقبة البرلمان

مقالات الرأي
نرمين يسر
ذكرى ميلاد مخرج الابداعات غير النمطية
سيد عبدالقادر
إرهاب خمس نجوم.. «الجزيرة » تخترق فنادق مصر
ماجد حبته
بُعبُع أردوغان
عمرو خالد
الله.. «نور على نور»
المزيد

الثقافة

محاضرات تثقيفية وورش فنية بثقافة جنوب سيناء

"المرأة التى تجلب المطر".. ترجمة جديدة لعبدالرحيم يوسف

ختام فعاليات ورش "إحياء التراث السيناوى" بثقافة جنوب سيناء

"التنمر" ندوة تثقيفية بصالون جنوب سيناء الثقافى

صفحتنا ع الفيس بوك