حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 30 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الإثنين، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالى:-



الحمل

مهنيًا: منهمك أنتَ يا عزيزي ومرتبك ومعرّض لارتكاب الأخطاء بسهولة، تفتقر الى التركيز والتحليل المنطقي الهادئ، ذلك لأنّك متوتّر وتصيب كل من حولك بالتوتر أيضًا.

عاطفيًا: ابتعد عن الأجواء المشحونة وتجنّب الجدال لأنّك خاسر لا محالة، ولا تتحدّ الشريك فأنت غير قادر على تجاوزه.

صحيًا: أنت تعاني زيادة في معدل ضغط الدم، فحاول أن تزور الطبيب في أقرب فرصة ممكنة، حتى تسيطر على المشكلة في بدايتها.



الثور

مهنيًا: يوم حافل بالاحتمالات والتوقعات الحاسمة، إلا أنه يبني لاستقرار آت أو لقرار يشق طريقه عبر بعض الممرات الصعبة.

عاطفيًا: تعيش ارتباكًا كبيرًا على الصعيد العاطفي وربما تتخذ قرارًا بالانفصال النهائي أو تعود خائبًا من سفر حاولت خلاله إعادة اللحمة، استرح وخفف من التوتر وخطط بدقة.

صحيًا: عليك فقط الاهتمام بالنظام الغذائي الصحي، والابتعاد عن الوجبات السريعة، وأنصحك بممارسة الرياضة.



الجوزاء

مهنيًا: لن تقيّدك الأحداث بل تترك لك الفرصة لتختار الأنسب والأفضل، تعيش تجارب جديدة وتحصل على عروض مغرية وغير مغرية ايضًا وكأنّ باب الفرص فتح أمامك.

عاطفيًا: خذ بعين الإعتبار حظّ شريكك اذا كان ينتمي الى مواليد برج الحوت أو الحمل، فهو مرهق وبائس ويحتاج إلى اهتمام ورعاية.

صحيًا: تمارس التمارين الرياضية بانتظام، ولديك عدة وسائل لفقدان الوزن الزائد الذي عانيته في الأشهر المنصرمة.



السرطان

مهنيًا: تلاقي اتصالاتك ومساعيك نتائج مثمرة ومكاسب مالية ومعنوية كبيرة، لذلك حضّر ملفاتك جيدًا لكن لا تستعجل توظيف أموالك.

عاطفيًا: لا تسكت على مضض، تكلم وعبّر عن رأيك، إنه يوم فارغ من الطاقة، وقد يعترض طريقك ظرف صعب فتضطر إلى إخفاء سر أو تقديم بعض التنازلات.

صحيًا: من الأفضل ان تكون حذرًا بشأن صحتك، ولا سيما ضد أكثر الأمرضا شيوعًا مثل الإنفلونزا والمشاكل في المعدة.



الأسد

مهنيًا: تذهب في خيارات جديدة لم تخطر ببالك سابقًا، وتغير مواقعك وسط تفاعلات غير تقليدية.

عاطفيًا: تتحرر من القيود السابقة فأنت اليوم حر طليق بعد أن تعثرت خطاك وأصبحت قادرًا على التقدم بخطى ثابتة ونظرة واعية إلى الأمام.

صحيًا: تواجه بعض المشاكل الصحية المتصلة بالجهاز العصبي والقنوات الهضمية، لا تكن مهملًا، فكر مليًا وحافظ على التوازن والاستقرار.



العذراء

مهنيًا: حاول اقتناص كل الفرص لدعم الجهود والتطلعات، ويجب التحرك في الاتجاهات الصحيحة وتفادي التحرّك العشوائي الذي يؤخر الوصول الى الهدف أو يمنعه كليًا.

عاطفيًا: أحد مواليد برج الميزان يكون صديقًا جيدًا لك، ويكون ذا تأثير فعال في حياتك العاطفية وخصوصًا أنه يتفهم رغباتك ومشاعرك ويساعدك على كل المستويات.

صحيًا: تجد حلًا لمشكلة صحية سابقة وألم ربما عانيته في السابق، وتستعيد نشاطك ولياقتك وعافيتك أكثر من أي وقت مضى.



الميزان

مهنيًا: تستعيد حماستك، وتتمتع بسرعة بديهة وبقدرة على استيعاب الأمور وتحليلها بذكاء حاد، وتفرح بنتائج مفاوضات أو تسويات.

عاطفيًا: يكون التواصل مع الشريك صعبًا ومعقدًا، وعلى الرغم من هذه السلبيات تجتاز المرحلة ولا داعي إلى القلق اذا قمت بواجبك على أكمل وجه.

صحيًا: احذر الخلافات الشخصية والعائلية وتجنب تحمل مسؤوليات كثيرة مربكة لأنها يمكن أن تسبب لك وضعًا صحيًا غير مستقر.



العقرب

مهنيًا: يتيح لك هذا اليوم فرصة جديدة للتعمق في بعض الموضوعات ويجعلك تنتفض على كل من يقف في طريقك.

عاطفيًا: إذا كنت راغبًا في الاستقرار، فالشريك الحالي هو الشخص المناسب لهذه الخطوة، فلا تتردد.

صحيًا: راع الظروف الصحية التي يمر بها أحد المقرّبين، وحاول التخفيف عنه قدر الإمكان.



القوس

مهنيًا: تتابع بدقة ما يحصل حولك، وتتوصل إلى النتائج وتفرض أسلوبك على الآخرين وتحسم قضية ما بسرعة.

عاطفيًا: العقبات الكثيرة لن تحول دون تحقيق بعض الرغبات والمشاريع المشتركة مع الحبيب، وأولها تجديد شهر العسل.

صحيًا: غالبًا ما تراودك فكرة التخلص من الوزن الزائد، لكن إرادتك الضعيفة تحول دون التنفيذ.



الجدي

مهنيًا: تحاول الحصول على كلمة حاسمة أو توقيع معاهدة معيّنة أو بدء مشروع ما، قبل أن تقرر البقاء في البلد أو السفر.

عاطفيًا: الميزة الأساسية في العلاقة بالشريك تتمثل بعامل الثقة الذي يجمعكما، وكل ما عدا ذلك ثانوي.

صحيًا: لآلام الظهر عدة حلول، من بينها المشي أو ممارسة السباحة أو القيام بتمارين خاصة.



الدلو

مهنيًا: كن أكثر انفتاحًا على الزملاء، وخصوصًا أنّ أي تصرف فظ يؤدي إلى نتائج قد لا تحتملها.

عاطفيًا: لا للتسرع في إطلاق الاحكام، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن جوّك الخاص مصدر المشاكل والتجاذبات السلبية.

صحيًا: نقاط ضعفك صحيًا الرأس والأسنان والحساسية التي غالبًا ما يكون مصدرها التوترات العصبية.



الحوت

مهنيًا: تتميز بجهوزية وبنشاط، وتستعيد بعضًا من حيويتك وتتوهج ثقتك بنفسك، الوقت مؤات لتلقي الأجوبة السديدة عن كل الأسئلة التي تطرحها.

عاطفيًا: ما كنت تتوقعه من الشريك لن يتحقق بالكامل، لذا قف على رأي الشريك في أمورك الحساسة، التفرد لن يؤدي إلى حسم الأمور كما تتمنّى.

صحيًا: أنت صاحب طاقة كبيرة ومحب للطعام الشهي وتتمتع بإرادة قوية، لكن صحتك تستحق منك أن تعشق الاهتمام بها.