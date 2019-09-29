موسى مصطفى موسى: العمليات الإرهابية تزيد تكاتف المصريين

نعى موسي مصطفي موسي، رئيس حزب الغد وعضو تحالف الأحزاب المصرية، شهداء الجيش، مؤكدًا أنهم استشهدوا دفاعًا عن أرض الوطن أثناء قيامهم بواجبهم الوطنى فى حماية الدولة المصرية والشعب المصري، والتصدي لمواجهات العناصر الإرهابية.



وأضاف "موسي"، في تصريحات لـ"الدستور"، العمليات الإرهابية تزيد الشعب والقوات المسلحة والشرطة إصرارًا على اقتلاع جذورهم، مضيفًا أن تلك العمليات تزيد تكاتف الشعب المصري خلف قيادته السياسية والعسكرية.



كما أعرب "موسى" عن خالص تعازيه لأسر الشهداء وأهالي منيا القمح فى فقدان ثلاثة من رجالها الشهداء، لافتًا إلى أن الدولة تخوض معركة وحربًا شرسًا ضد الإرهاب والتطرف من أجل حرية الشعب المصرى وحماية الأراضي المصرية.