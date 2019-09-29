وزير خارجية سوريا يدعو لمناقشة الدستور الحالي

دعا وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى مناقشة الدستور السوري الحالي قبل البحث في وضع دستور جديد.



وقال المعلم، اليوم، إن الدستور الحالي مميز وفي حال لم نتوصل مع الأطراف الأخرى إلى اتفاق فلا مانع من مناقشة دستور آخر.



وأشار إلى أن الحكومة السورية "لا تريد مناقشة دستور جاهز بل نضعه بندا بندا"، مؤكدا أن وضع جدول زمني يجعل صياغة الدستور بشكل متسرع، موضحا أن الدستور الجديد "يخص أجيالا وعلينا ألا نتسرع في صياغته".