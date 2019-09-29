مبادرة دعم صحة المرأة تستهدف 133 ألف سيدة بشمال سيناء

قال وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء، طارق محمد كامل، إنه سيتم تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة تحت شعار "الست المصرية هي صحة مصر"، اعتبارًا من بعد غد الثلاثاء، والتي تستهدف كل الفتيات والسيدات فوق 18 عامًا من خلال الفرق الطبية، مشيرًا إلى أن الخدمات الطبية المقدمة من خلال المبادرة مجانًا وتشمل التوعية والكشف عن الأمراض غير السارية وأورام الثدي.



وأكد وكيل الوزارة- في تصريح اليوم الأحد- أن المبادرة تستهدف نحو 132 ألفًا و761 سيدة وفتاة على مستوى المحافظة، مضيفًا أن المبادرات الرئاسية هي منظومة تهدف إلى الاكتشاف المبكر للأمراض غير السارية، والذي بدوره يؤدي إلى زيادة نسب الشفاء وتقليل تكلفة ورحلة العلاج، وكذلك تلافي توقعات منظمة الصحة العالمية بشأن ارتفاع نسب الإصابة بسرطان الثدي إلى 3 أضعاف بحلول عام 2050.



ومن جانبه.. أوضح مدير عام الطب الوقائي الدكتور رمضان توفيق، أن 84% من الوفيات في مصر نتيجة الأمراض غير السارية (أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكر وأمراض الجهاز التنفسي)، وأن نسبة 15% من المصريين مصابون بارتفاع السكر في الدم، و25% مصابون بارتفاع ضغط الدم، وأن 25% فقط من المصريين في الوزن الطبيعي، حيث إن ثلث المصريين مصابون بالسمنة.



من جهتها.. قالت الدكتورة إيناس كمال مدير إدارة تنظيم الأسرة، إن 97% من الحالات المكتشفة مبكرًا يمكن علاجها، مشيرة إلى أن هناك 30 ألف سيدة تصاب سنويا بأورام الثدي، وأن هناك إمرأة واحدة من بين كل ثمانٍ سيدات معرضة للإصابة بسرطان الثدي في فترة من حياتها.