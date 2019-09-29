أحمد موسى: مليارات الإخوان لم تستطع حشد 50 ألف متظاهر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإخوان يحشدون من اليوم لتجمع المظاهرات ليوم الجمعة المقبل ويستهدفون ميدان التحرير.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "على مسئوليتي"، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مليارات الإخوان لم تستطع حشد 50 ألف لتنفيذ خطة إسقاط مصر.



وأكد أن التسريب الصوتي الذي عرضه خلال برنامجه يدل على أن الإخوان فاشلون وإعلامهم فاشل، وأن قائدهم وهو أردوغان حرامي، وكلهم متهمون بغسيل الأموال.