مفتي داغستان يستعرض تعزيز الانتماء للأوطان ومواجهة التطرف

بحث مفتي داغستان الشيخ أحمد أفنديع بدالله توف، مع الدكتور محمد البشاري، أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة خلال لقائهما اليوم الأحد سبل التعاون المشترك من أجل الحفاظ على الهوية الإسلامية وتعزيز الانتماء للأوطان والتصدي لأي فكر متشدد ونشر صحيح الدين المعتدل.



واستعرض المفتي، خلال اللقاء مع البشاري الذي يزور داغستان حاليًا، إنجازات الإدارة الدينية لمسلمي داغستان وأنشطتها في تعزيز قيم الاعتدال والوسطية بين أبناء المسلمين، فضلا عن الوضع القانوني المتميز للإسلام والمسلمين في عموم روسيا، خاصة في داغستان التي تحوي على أكثر من 3.5 مليون من السكان 99% منهم مسلمين.



من جانبه، استعرض الدكتور محمد البشاري مهام وأهداف المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة ودوره في تأصيل ثقافة السلم والتسامح وتشجيع أبناء المسلمين في تجسيد الدور الحضاري للإسلام في زمن تصاعد تيارات التطرّف والكراهية.



واتفق الطرفان على بلورة خطاب إسلامي معتدل قادر أن يتجاوب مع المستجدات الفقهية، وذلك من خلال إقامة دورات تأهيلية للأئمة والخطباء والمفتين تساعدهم على القيام بدورهم الدعوى في نشر الإسلام الصحيح، فضلا عن الاتفاق على توحيد الجهود بين المؤسستين لتفكيك خطاب التطرّف ووحماية المسلمين من التيارات المسيئة إلى الإسلام والتوظيف المصلحي له مع الحافظ على طبيعة التدين العام للمسلمين في داغستان المكون من وحدة المذهب والعقيدة الأشعرية.



يذكر أن المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة منظمة دولية غير حكومية مقرها أبوظبى وتهتم بقضايا المسلمين في العالم.