الثلاثاء.. بحث دور العمال العرب في مواجهة التحديات

يعقد بالقاهرة بعد غد الثلاثاء المؤتمر النقابي العربي حول دور العمال العرب في مواجهة التحديات، والذي تستضيفه كل من النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية برئاسة المهندس خالد الفقي، والنقابة العامة للعاملين بالإنتاج الحربي برئاسة السعيد النقيب.



ويهدف المؤتمر الذي تشارك به المنظمات النقابية للعاملين بالصناعات الاستراتيجية والحيوية بالدول العربية، إلى دراسة القضايا المشتركة في مجالات العمل والتنمية، ودور العمال العرب في مواجهة التحديات والتصدي للأعمال الإجرامية، والتأكيد على رفض الإدعاءات المغلوطة، ورفض التدخل الخارجي في سيادة الدول وشئون العمال العرب ومنظماتهم النقابية، ويستمر المؤتمر 3 أيام بمقر الجامعة العمالية بمدينة نصر.