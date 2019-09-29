فرايبورج يفوز على فورتونا دوسلدورف في الدوري الألماني

حقق فريق فرايبورج انتصارًا ثمينًا على مضيفه فورتونا دوسلدورف بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد بملعب "إسبريت أرينا"، وذلك في إطار مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم.



وبادر دوسلدورف بالتسجيل في الدقيقة 42 عبر لاعبه روين هيننينجز، وأحرز جوناثان شميد هدف التعادل لفرايبورج في الدقيقة 45، وسجل لوكا فالدشميدت الهدف الثاني لفريق فرايبورج في الدقيقة 81.



وارتفع رصيد فرايبورج إلى 13 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف بايرن ميونخ المتصدر.. بينما تجمد رصيد دوسلدورف، الذي تلقى خسارته الرابعة في البطولة خلال الموسم الحالي، عند أربع نقاط في المركز الـ13 مؤقتًا.

