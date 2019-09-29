توزيع جوائز "أحمد شوقي" للإبداع بالهناجر

أقام اتحاد كتاب مصر برئاسة الشاعر علاء عبدالهادي، اليوم الأحد، حفل توزيع جوائز أحمد شوقي الدولية للإبداع الشعري، التي يصل مجموع قيمتها المادية إلى 200 ألف جنيه، وذلك بمركز الهناجر للفنون في دار الأوبرا المصرية.



وقال علاء عبدالهادي - في كلمته خلال الحفل - إن الشاعر قاطن فينا يقينا وحضورا ولا عجب أن تخصص له (اليونسكو) يوما للاحتفاء به، مؤكدا أن الشعر هو حكمة العالم ولا يحتاج إلا ذاته من أجل أن يكون، مشيرا إلى دور الشاعر الكبير في بعث الشعر العربي وإعادته إلى المشهد الفني والثقافي.



وأضاف أن إعلان منظمة (اليونسكو)، اعتماد يوم 21 مارس يوما عالميا للشعر، وهو احتفال فريد لنوع أدبي دون غيره من الأنواع الأخرى، وكأننا أمام وعي عالمي وثقافي جديد يعيد للشعر أهميتَه في صوغ العالم وليس مجرد التعبير عنه.



وأوضح أن أحمد شوقي هو الشاعر الذي لم يأت بعده من استطاع أن يتبوأ مكانته الشعرية في مصر والعالم العربي، والذي كان له تأثيره غير المحدود على الشعريات العربية المتعاقبة، فهو القامة الشعريةُ الباذخة ذات الرصيد الرفيع، والصافي من الشاعرية.



ولفت إلى أنه في عام 1927 تنادت الأقطار العربية إلى تكريمه، فأقاموا له مهرجانًا في دار الأوبرا اشترك فيه رجالات مصر وأقطاب الدول العربية وبويع فيه أميرا للشعراء، ورغم تعرض شوقي لحملات نقدية قاسية حاولت أن تنال بالسوء من شعريته، إلا أنه عاش المجد مفتوح العينين ومطلق الجناحين، حتى رحل عن دنيانا في عام 1932.



وأشار إلى أن النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر أفردت جائزة دولية باسمه، تمنح إلى اثنين أحدهما مصري وآخر غير مصري تكريمًا لذكراه، وإحياءً لمكانة الشعر والشعراء، وذلك في يوم الشعر العالمي وها نحن نمنح جائزة أمير الشعراء أحمد شوقي الدولية للإبداع الشعري، لشاعرين كبيرين من أحفاده، هما الشاعر الكبير أحمد عبدالمعطي حجازي من مصر، والشاعر اليمني الكبير عبدالعزيز المقالح.



بدوره، قال الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي، إن الشعر هو اللغة الأولى، لأن اللغة الأولى هي اللغة الحميمة الجامعة التي كان الإنسان يعبر بها عما كان يراه ويسمعه ويحسه ويفكر فيه وينفعل به ويتخيله ويطلبه ويتمناه.



وأضاف حجازي - على هامش تكريمه - أن الشعر بطبيعته هذه هو المعرفة أو هو أصلها، فقبل أن تكون اللغة علمًا كانت شعرًا، وقبل أن تكون تقريرًا كانت تصويرًا، وقبل أن تكون إشارات كانت موسيقى.



وشدد على أن مكان الشعر في حياتنا هو مكان اللغة ومكان الثقافة، وليست هناك لغة أو ثقافة بغير شعر، ولأن اللغة ماتت في العصور التي سبقت هذا العصر فقد مات الشعر فيها، ولأننا نهضنا من جديد في هذا العصر الحديث فقد نهض الشعر ونهضت اللغة، وفي هذه النهضة لعبت مصر الدور الأول الذي مثله أحمد شوقي أمير الشعراء.. موجها التحية للدكتور علاء عبدالهادي، ولاتحاد الكتاب المصريين الذي خص الشعر بهذه الجائزة، التي أحيت ذكرى "أمير الشعراء".



من جانبه، قال الشاعر اليمني عبدالعزيز المقالح، إن اتحاد مصر، أحسن صنعا باختيار أمير الشعراء أحمد شوقي ليكون حاملًا اسم الجائزة، مؤكدا أنه يسعده ويشرفه أن يكون أول فائز بالجائزة بالشراكة مع صديقه الشاعر الكبير أحمد عبدالمعطي حجازي، مشددا على أنه لن ينسى هذه اللفتة الكريمة من مصر العروبة التي علمت وقادت أفكار الأمة العربية على جميع المستويات الثقافية والإبداعية والفكرية، وما أبدته عبر التاريخ الحديث من اهتمام بما كان يسمى بأطراف الوطن العربي.



وأكد المقالح، أنه لن ينسى أيضا، أنه أمضى في مصر ما يقرب من 15 عامًا متنقلًا في جامعاتها ومكتباتها ومراكزها الثقافية والعلمية، وكأي يمني لا يمكن أن يتجاهل دور مصر وما قدمته من دعم شامل للثورة اليمنية التي غيرت وجه الحياة وكانت علامة مضيئة في حياة اليمن واليمنيين.

