انطلاق فعاليات طرق الأبواب بـ"بلدى أمانة" بالشرقية

قالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، إنه انطلقت، اليوم الأحد، فعاليات حملة طرق الأبواب بعنوان "بلدى أمانة"، والتى يطلقها المجلس القومى للمرأة فى المحافظات.



وأوضحت مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، أنه تم الوصول لـ 35.824 من الفتيات والسيدات والرجال، فى اليوم الأول للحملة، بقرى مراكز "الزقازيق - ديرب نجم - أبوحماد - الإبراهيمية - منيا القمح - ههيا - أبوكبير - القنايات - بلبيس"، وذلك بمعاونة الرائدات الريفيات وعضوات الفرع بالمحافظة.



واستهدفت الحملة توعية الفتيات السيدات والرجال بكيفية المساهمة في المجهودات التي تقوم بها الدولة، من حكومة وقطاع خاص، وكذلك القطاع الأهلي لبناء وطن مستقر مزدهر، كما تستهدف توعية سيدات ورجال مصر بخطورة الشائعات المغرضة، التي تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصري.



وعلى هامش الحملة، أقيمت ندوة برحبة الجامع الكبير، بقرية الجوسق مركز بلبيس، بحضور 145 سيدة ورجل، حاضرت فيها الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، والشيخ ياسر أبوالعزم، من إدارة أوقاف بلببيس، بحضور كل من نهي عبدالمنعم عضو الفرع، وهالة راشد، عضو الفرع، وتهاني حسن، عضو الفرع، ونيفين عادل، مسؤل مكتب شكاوي المجلس وعزيزة منير، مسئول إعلام.



وتناولت رسائل الحملة توعية السيدات بخطورة الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة استقرار وسلامة المجتمع، ودور المرأة كصمام أمان لبلدها والمخاطر الداخلية والخارجية التي تهدد أمن وسلامة المصريين والمصريات، وتوضيح حقيقة ما يحدث علي أرض الوطن من بناء وتنمية على المستويات، وأهمية دور سيدات مصر في حماية بلدنا ضد كل من يسعي لهدم كيانها واستقرارها.