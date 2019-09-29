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محافظات

رئيس جامعة المنوفية يستقبل وفد "المصرية اليابانية"

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 08:55 م
جريدة الدستور
ولاء القاضى
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استقبل اليوم، الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، وفدا من الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا يضم الدكتور أحمد عبد المنعم عميد كلية العلوم الأساسية التطبيقية، الدكتور محمد عياد عميد الكلية السابق، الدكتور محمد الخولى أستاذ الكيمياء الفيزيائية، والدكتور وحيد زهرة أستاذ الرياضيات بحضور الدكتور عادل نصار عميد كلية العلوم جامعة المنوفية والدكتور مجدي مطر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وذلك للتعرف على الإمكانيات البحثية بالجامعة ومناقشة إمكانية التعاون والاستفادة من تجربة جامعة المنوفية في بناء قدرات ومقومات كلية العلوم الأساسية والتطبيقية بالجامعة اليابانية، وهي جامعة حكومية مصرية ذات شراكة يابانية تقوم على خلق تعاون مشترك بين حكومتي مصر واليابان من أجل تعزيز العلاقات المصرية اليابانية والتي من شأنها النهوض بالتنمية البشرية في المنطقة بأكملها، وتعزيز الروابط والتعاون بين المؤسسات الأكاديمية المصرية واليابانية.


كما تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون في المجال البحثي بين الجامعتين، ودراسة عقد اتفاقية تعاون علمية بين الجامعتين في مجالات العلوم المختلفة وتعزيز التعاون بين الجامعات فى مجال البحث العلمي، وتبادل الأساتذة الأكاديميين للمشاركة فى تطوير العملية التعليمية والبحثية بين الجامعات، وإتاحة الفرصة لاحتكاك الطلاب وهيئة التدريس بأنشطة بحثية ذات صلة مباشرة باحتياجات سوق العمل، والتعرف على أحدث التقنيات والأنظمة والتكنولوجيا اليابانية.

وعقب اللقاء توجه الوفد إلى كلية العلوم لعقد لقاء تعريفي عن الجامعة المصرية اليابانية ومعهد العلوم الأساسية والتطبيقية.

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