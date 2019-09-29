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بالوثائق.. كيف تستخدم قطر المنظمات الخيرية لدعم الإرهابيين؟

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 08:55 م
الدكتورة جيهان جادو،
الدكتورة جيهان جادو، عضو مجلس حي مدينة فرساي
أحلام عبدالرحمن
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قالت الدكتورة جيهان جادو، عضو مجلس حي مدينة فرساي بفرنسا، إن الفيلم الوثائقي "أوراق قطر" كشف تورط قطر في تمويل الجماعات الإرهابية، وهو فيلم في غاية الخطورة والأهمية، ويكشف مخطط الدويلة قطر من استخدام المؤسسات والمنظمات الخيرية الخاصة بها في أوروبا بطرق غير شرعية.

وأضافت "جادو"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "رأي عام"، المُذاع عبر فضائية "TeN"، أن مؤسسة قطر الخيرية في فرنسا لها غطاء قانوني، لكن في باطنها له أغراض منافية تمامًا للقانون، موضحة أن الفيلم الوثائقي كان لا بد أن يخرج منذ فترة طويلة وليس الآن.

وأشارت إلى أن هذا الفيلم مهم جدًا لكشف مخططات هؤلاء الإرهابيين الذين دائمًا ما ينشرون الأفكار المتطرفة، ويتخذون من الإسلام ذريعة لتحقيق مأربهم الخاصة في القتل والتدمير والإرهاب وعمليات الإرهاب التي انتشرت في فرنسا وعدد من الدول الأخرى، واصفة الفيلم الوثائقي بأنه "القشة التي قصمت ظهر البعير".

وأوضحت أن الفيلم كشف للرأي العام خطورة هذه الدولة من تمويلها لجماعة الاخوان المسلمين، وكذلك خطورة مؤسسة قطر الخيرية التي تتدعى أنها تسعى بكل جهدها لعمل الخير وعمل الاشياء التي تساعد المسلمين، لكنها مجرد غطاء فقط، حيث تُعطي هذه المؤسسة رواتب لطارق رمضان حفيد حسن البنا بقيمة 35 ألف يورو شهريا، وكل هذه الوثائق مدونة.

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