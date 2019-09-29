ندوة عن السلامة المهنية بالقليوبية

عقدت مديرية القوى العاملة بالقليوبية، ندوة توعية بمصنع هيرو للصناعات الغذائية، وذلك تفعيلًا لمبادرة "اعرف واحمي نفسك" التي أطلقتها وزارة القوى العاملة، والتي تهدف إلى التعرف على ‏مخاطر بيئة العمل وكيفية السيطرة عليها وكيفية مواجهتها والتعامل مع خطة الطوارئ، فضلا عن القوانين ‏والقرارات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، ودور كل الأطراف المعنية في الوصول إلى بيئة عمل آمنة، وأيضًا تفعيلًا لمبادرة صحتك تهمنا، والتي تهدف إلى بيان أهمية السلامة في حياتنا اليومية في كل مناحي الحياة والمخاطر ‏التى تتعرض لها، وكيفية متابعتها وجعل السلامة سلوك حياة.



وذلك تحت إشراف فتحي دسوقي محمد رئيس الإدارة المركزية‎ وكيل وزارة القوى العاملة ‏بالقليوبية مدير المديرية.



وتم التعريف بمخاطر بيئة العمل وخطة ‏الطوارئ والإخلاء، وكذلك الأمراض المهنية، كما تناولت الندوة شرح بعض القرارات الوزارية الخاصة بذلك قرار 126 و134 من قانون 12 لسنة 2003 وذلك للوصول إلى الهدف ‏وهو بيئة عمل آمنة وصحية وتقليل الحوادث الجسيمة والحفاظ على الثروة البشرية والعمالة المدربة والاقتصاد القومي.



واختتم اللقاء بفتح باب المناقشة وطرح الأسئلة والاستفسارات أجاب عنها المحاضرين.