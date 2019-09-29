3 إجراءات لحماية طفلك من إدمان التكنولوجيا

في ظل التطور العلمي والتكنولوجي قد يدفع الأطفال في التعامل مع التكنولوجيا بشكل مبالغ فيه بسبب ألعاب الفيديو والهواتف الذكية، ما يسبب العديد من المشاكل تصل لحد الإدمان.



لذلك سيكون من الجيد تصرف الآباء بحكمة في هذه الحالة ووضع قواعد تساعد على حل تلك المشكلة، فقد ذكر موقع "web md" عدة نصائح بخصوص هذا الموضوع، أهمها:



- تحديد أوقات لأنشطة بعيدة تمامًا عن التكنولوجيا واستخدام الهواتف الذكية.



- تعيين أماكن في المنزل لا يتم استخدام الهواتف وألعاب الفيديو بها.



- تقنين وقت استخدام الهواتف الذكية والأجهزة الحديثة.



جدير بالذكر أن التعامل مع الأمر بسياسة المنع سيجلب نتائج عكسية تمامًا، فيجب التعامل مع الأمر بهدوء وذكاء، كما سيكون من الجيد أن يجد الأطفال أبائهم نفسهم غير مهتمين بشكل مبالغ في التكنولوجيا، فقد يتعلم الطفل بهذه الطريقة البسيطة أحيانًا.